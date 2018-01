Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, az ellenzéki média megint csúnyán lukra futott, mivel minden áron próbálták a jelenlegi kormánypártok számlájára írni az Elios ügyet, amely vonatkozásában a Simicska média – Index, Hír TV, MNO – is komoly erőfeszítéseket tettek. Utóbb "sajnos" kiderült, hogy a botrány sokkal inkább köthető az oligarcha gazdájukhoz, Simicskához és üzlettársaihoz, erről azonban úgy tűnik már nem olyan szívesen beszélnek. Ahogy azt a Magyar Idők megírta az Elios mögött bizony egy közvetítő cégen keresztül mindvégig ott állt többségi tulajdonosként a Közgép Zrt., de a közvetítő E-OS Zrt.-ben az OLAF által érintett időszakban két évig magánszemélyként tulajdonos volt Tóth Marianna, Simicska jobbkeze, aki nem mellesleg a Index.hu-t birtokló Magyar Fejlődésért Alapítvány mögött álló NP Nanga Parbat Zrt. vezérigazgatója, valamint NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, ügyvezető igazgatója is. Ezt vajon mikor írják meg az objektív srácok?

A napokban kiderült ugyanis, hogy az ELIOS tulajdonosa ebben, az OLAF által kifogásolt időszakban nem más volt, mint a Simicska érdekeltségébe tartozó E-OS Zrt. Az E-OS mögött pedig mindvégig ott állt többségi tulajdonosként a Simicska fő bevételi forrásának számító Közgép Zrt.

Márpedig aki tulajdonos, az diktál - ezt az Indexes, MNO-s fiúk jobban tudják - ami külösen igaz Simicska esetében, hiszen mint látjuk az elmúlt hónapok eseményeit, az oligarcha médiabirodalma úgy táncol, ahogy az éppen fütyül, és maximálisan asszisztál Lajos elmebeteg bosszúhadjáratához. Csak hát ez a túlbuzgó Indexesek, MNO-sok által használni kívánt fegyver most nagyon úgy tűnik hogy visszafele sült el, és a gazdikra sikerült lőni vele.

Magyar Idők cikkéből kiderül az is, hogy az oligarcha meghosszabbított kezein keresztül, hogyan befolyasolhatta az Elios-ban történteket. A MI beszámol, hogy Áfra Barnabás János, aki egyébként 2010- 2013 között volt az E-OS vezető tisztségviselője beszámolási kötelezettséggel rendelkezett a KÖZGÉP, azaz Simicska felé.

Az E-OS és rajta keresztül az Elios tehát az oligarcha közvetett irányítása alatt állt, amely feltételezést megerősít az a tény is, hogy Simicska jobbkezének számító Tóth Marianna magánszemélyként is tulajdonos volt a cégben két éven keresztül az OLAF által vitatott időszakban.

Tóth Marianna pedig évtizedek óta erősen köthető az oligarchához, hiszen a Simicska birodalom zászlóshajóinak számító cégekben szinte egytől egyig érdekeltsége volt vagy van. Így a Hír TV-ben, a Magyar Nemzetben, a Mahírben, de ahogy azt a Magyar Idők felidézi, Tóth nevével találkozhatunk az Index.hu-t birtokló Magyar Fejlődésért Alapítvány mögött álló NP Nanga Parbat Zrt. vezérigazgatójaként is. Hmm, mik vannak? Magyarul az a személy, aki vezérigazgató az Index mögött álló cégben, az az Eliosban is komoly befolyással rendelkezett.

Reméljük, hogy a "független", "objektív", "szakmás" újságírók, minekutána több tucat írást szenteltek a témának a miniszterelnök lejáratása céljából, néhány szóban majd megemlékeznek Gazdájukról, Simicskáról is, illetve a hozzá köthető és a botrányban érintett személyekről is. Így az Indexben korábban tulajdonos cég vezérigazgatójáról Tóth Mariannáról, aki egyébként a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, ügyvezető igazgatója is jelenleg is.