Választási csalásra készülhetett az ellenzék Budaörsön

Gyanús megkeresések érkeztek több ügyintézőhöz a Budaörsi Kormányablaknál: több ezer lakcímbejelentő űrlaphoz akart jutni egy ismeretlen férfi, amelyből a dolgozók arra következtetnek, hogy választási csalásra készültek a Budakeszi központú választókerületben, számolt be a Tv2 Tények tegnapi adásában. Korábban Ungár Klára szólította fel Facebook-követőit, hogy jelentkezzenek át olyan választókerületbe, ahol legyőzhető a Fidesz. A Budakeszi központú választókerület, azért is érdekes, mivel itt indítja a DK Tóth Zoltán választási szakértőt, de ebben a körzetben méretteti meg magát az LMP miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett is.