Három órán belül 30 kiló marihuánát találtak az ásotthalmi vámosok

Vasárnap reggel egy szerb férfi kocsijában 15 kiló marihuánát találtak a vámosok Ásotthalomnál. Ugyanazon a határátkelőn nem egészen három órán belül egy másik sofőr is megbukott kábítószercsempészéssel. Kissé meglepő, de nála is 15 kiló fű volt elrejtve a gépkocsiban.

"Nagyot kaszáltak ma" az ásotthalmi vámosok, legalábbis kábítószerfogás terén. Vasárnap reggel egy 25 éves szerb állampolgár egy Fiat típusú személygépkocsival jelentkezett belépésre. A vámvizsgálatkor a pénzügyőrök az autó alvázában kialakított rejtekhelyben, és a jármű különböző részeiből 27 csomagban, összesen 14355 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket találtak.

A helyszínen alkalmazott kábítószer-gyorsteszt pillanatok alatt kimutatta, hogy marihuánáról van szó, amelynek feketepiaci értéke körülbelül 30 millió forint.

Közel három óra elteltével ugyanezen a határátkelőhelyen belépésre jelentkezett egy 29 éves magyar-szerb állampolgár is. Az általa vezetett Audi típusú személygépkocsi is gyanús volt a vámosoknak, így azt is tüzetesen átnézték.

Az átvizsgált autó jobb első ülése padlózatának gyári üregeiben ragasztószalaggal körbetekert csomagokat találtak, összesen 30-at.

A 15 kilónyi kábítószergyanús növényi származéknál a cannabis-teszt igazolta a gyanút, azaz itt is 30 milliót érő marihuána akadt fenn.

A rendőrök a két férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. A Szegedi Járásbíróság elrendelte mindkettőjük előzetes letartóztatását.