Szél Bernadett afgán szakértője megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon

Megdöbbentőnek tartja a Fidesz és a KDNP, hogy az LMP-s Szél Bernadett által javasolt egyik szakértő megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon. A Fidesz-KDNP szerint az afgán szakértő kifejezetten veszélyt jelent a magyar emberek és a nemzet biztonságára.

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője budapesti sajtótájékoztatóján - a kormánypártok álláspontját tolmácsolva - kiemelte: aki bekerül a nemzetbiztonsági bizottságba, az felelősséggel tartozik Magyarország biztonságáért, ezért természetes, hogy átvilágítják.

A politikus hozzátette: a bizottság első kézből értesül az ország biztonságát, rendjét fenyegető veszélyekről, titkos információkról és a szolgálatok tevékenységéről.

Értékelése szerint a szakértőnek javasolt afgán állampolgár az egyik legradikálisabb bevándorláspárti Soros-szervezet munkatársa volt, ez kifejezetten veszélyt jelent a magyar emberek és a nemzet biztonságára.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal is megállapította a kockázatokat, ezért elutasította a szakértőre vonatkozó kérést - ismertette Hollik, azt kérdezve: mi volt az ellenzéki politikus célja egy ilyen ember jelölésével a migrációs krízis csúcspontján?

Szél Bernadettnek be kell fejeznie a mellébeszélést, és választ adni arra, milyen szempontok alapján választotta ki az illetőt - hangsúlyozta a képviselő, aki azt is bírálta, hogy az LMP miniszterelnök-jelöltje nem fogadta el a szolgálatok által megállapított kockázatokat, hanem még fellebbezett is.

A KDNP-s politikus közölte: az eset megerősítette abban, hogy Szél Bernadett jelenléte nem túl szerencsés azon a nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, amikor a Soros-hálózatok nemzetbiztonsági kockázata lesz napirenden.