Amint már tegnap megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott szombaton a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat hallgatói és alumni találkozóján Budapesten. A rendezvényen fellépett Pápai Joci is, aki a miniszterelnökkel is találkozott. Ismeretségük régebbi, Pápai Joci tavaly március 15-én fellépett Orbán Viktor ünnepi beszéde előtt a Múzeumkertben.

A miniszterelnök a találkozón mondott beszédében elmondta, hogy a kormány erőforrást lát a roma közösségben, így lett a kormány munkájának a középpontjában az, hogy a romák ne segélyből, hanem munkából éljenek. Ma csak két útja van a felemelkedésnek: a tanulás és a munka. Hazánk az utóbbi években odáig fejlődött, hogy aki tud és akar, az talál ma már munkát.

A szombati rendezvényen fellépett Pápai Joci is, aki Orbán Viktorral is találkozott, amelyről a miniszterelnök Facebook-oldala is tanúskodik.

Nem először találkoztak, hiszen Pápai Joci Orbán Viktor, tavaly március 15-i ünnepi beszéde előtt is fellépett a Múzeumkertben.

Az előadóművész 2017-ben képviselte Magyarországot Kijevben az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol az előkelő nyolcadik helyen végzett az Origo című dalával.