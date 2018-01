„Lement a nap. De csillagok / Nem jöttenek." (Petőfi Sándor: A hazáról)

Lehazudja még a csillagokat is az égről – mondja a szólás.

Az embernek önkéntelenül is az ellenzék jut az eszébe, na meg Petőfi sorai: „Közel s távolban semmi fény sincs".

Nincs fény, nincs ötlet, nincs elképzelés, marad a hazugság.

Mert mit is állított eddig az ellenzék a magyar kormány által folytatott bevándorláspolitikáról?

Először is azt mondták: nincs itt semmiféle bevándorláskérdés, nincsenek illegális bevándorlók, csak menekültek vannak, a bevándorlás és a terrorizmus között semmiféle összefüggés sincs, Orbán fantomokkal hadakozik.

Aztán azt mondták: az a baj, hogy továbbmennek.

Aztán meg azt, hogy amit a magyar kormány művel, az embertelen, európaitlan, fasiszta. Milyen dolog már kerítést építeni.

Majd ráfogták a nyuszira: azzal, amit csinálnak, az EU-ból való kilépést készítik elő.

Most pedig mit állítanak? Azt akarják mondani, hogy a magyar kormány egyenesen migránsbarát, suttyomban befogadott itt kérem 1300 migránst.

Erre mondja azt Józsi bácsi, „hogy nem szakad le".

Azért nem szakad le, mert nincs minek, az ellenzék ugyanis lehazudta. Lehazudta, mert nincs vesztenivalója.

Az a Vona Gábor jár elől a csillaghazudásban, aki ma Gyurcsány Ferenc mögött a második legelutasítottabb politikus Magyaroszágon, aki eladta és elárulta a pártját, ennek következtében elvesztette jobboldali szavazóinak jelentős részét. A csillaghazudás értelme és motivációja: Simicska zsebéből kikandikálva a politikai túlélés és a jobboldali szavazók egy részének visszacsábításnak vágya.

Azok a baloldali, Sorospárti lapok járnak elől a csillaghazudásban, akik potens ellenzéki pártok híján a kormány ellenzékeként fungálnak, és akik korábban hússzoros erővel állították a most megfogalmazott vádak ellenkezőjét, hússzoros erővel követeltek befogadást, segélyt, támogatást, willkommenskulturt a kormánytól. A csillaghazudás értelme és motivációja: Soros zsebéből kikandikálva a magyar kormány gyengítésének szándéka.

Pedig mindenki tudja – nemcsak Józsi bácsi, de még a Magyar Helsinki Bizottság is – hogy Magyarország egyetlen illegális bevándorlót sem fogadott be, és nyíltan szembegy a kvótával. Éppen ezért támadják mindenhonnan.

Azt is mindenki tudja, hogy a nemzetközi menekültügyi egyezmények miatt Magyarországnak is kötelessége a szabályszerűen beadott menekültkérelmeket elbírálni és az igazi menekülteknek – átmeneti – oltalmat nyújtani. Ezt azért is tudhatja mindenki, mert ez aztán végképp nyilvános. Megdöbbentő szám következik, csak százharminchétszer írtak erről tavaly a magyar sajtóban. Az oltalom alatt állókkal kapcsolatos adatokat megkapja az EUROSTAT is. Tehát Brüsszel is tudja.

Brüsszelben mindig elmondják, hogy erre való tekintettel határozták meg azok számát, akiket

Magyarországnak a kvóta alapján be kellene fogadnia. És Brüsszelben azt is tudják, hogy mi ezt nem tesszük meg.

Ami márpedig tűrhetetlen. Mármint Soros és Brüsszel felől nézve. Ezzel ugyanis akadályozzuk Európa átalakításának tervét (az európai démosz leváltását bevándorlókkal), és példát adunk a rebellióra (a V4-ek szövetsége).

Nem véletlenül igyekeznek mindenkit meggyengíteni a térségben, a destabilizálás Soros és Brüsszel elemi érdeke.

Ezért van most a purparlé.

Na meg azért, mert „Szép csillag a honszeretet / Dicsőségesen ragyog."

Ezt már Petőfi is tudta.

G. Fodor Gábor, a Századvég elnökhelyettesének, a 888.hu főszerkesztőjének az írása az Origo számára.