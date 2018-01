Itt van az újabb kapocs Szél Bernadett és Soros hazai hálózata között

Az elmúlt napokban több olyan hír jelent meg a hazai sajtóban, amelyek arról tanúskodtak, hogy Szél Bernadett és az LMP szorosan kötődik a Soros György által pénzelt és fenntartott nemzetközi hálózathoz. Most a Tűzfalcsoport blog írt arról, hogy Soros birodalmának egyik karizmatikus arca, Sebály Bernadett a milliárdos üzletember pénzén, Alinsky-módszerekkel épít hálózatot Magyarországon, és erről könyvet is írt. Köztudott, hogy az LMP-társelnöke és Sebály között kifejezetten jó a viszony. Mindezek fényében egyre inkább érthető, hogy miért hirdetett bojkottot a Fidesz Szél személye ellen: ha a Soroshoz köthető politikus megjelenik csütörtöki nemzetbiztonsági ülésen, a kormánypárt kivonul onnan.

A Tűzfalcsoport blog derített arra fényt, hogy a hazai Soros-hálózat egyik karakteres figurája, Sebály Bernadett és az LMP-s Szél Bernadett ezer szálon kötődhetnek egymáshoz. Sebály Bernadett meglehetősen aktív a hazai Soros-birodalom szervezeteiben:

A Város Mindenkié (AVM) csoport egyik fő aktivistája 2009 óta, a szervezet rendezvényeinek rendszeres szereplője, korábban a Soros-féle Amnesty International-nél dolgozott, mint kampány-koordinátor.

Emlékezetes, hogy tavaly április 25-én transzparensekkel betört néhány „civil" az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésére, ahol a civiltörvény módosítását tárgyalták éppen a képviselők. A balliberális média tálalásában ártatlan civilek akciójának tűnhetett az agresszív megmozdulás, ugyanakkor a tiltakozók között ott volt Sebály Bernadett. A Soros-közeli csoport és az LMP közötti kapcsolat nem új keletű, ennek jelei jó pár éve megmutatkoztak. A csoport egyik aktivistája, Misetics Bálint 2011 decemberében részt vett az LMP által szervezett Parlament körüli élőlánc tüntetésen, az akkor elfogadásra kerülő új választási törvény kapcsán. A Soroshoz köthető Humanista Mozgalmat és a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületet is megjárt Szél 2013-ban a Város Mindenkié kezdeményezésére törvényjavaslatot nyújtott be a szabálysértési törvény módosítása és az életvitelszerű közterületi tartózkodás büntethetőségének megszüntetése érdekében. A javaslatot az Országgyűlés elutasította, így az AVM, a Migszollal karöltve tüntetést szervezett a Parlament elé. A demonstráción jelen volt Sebály Bernadett is. A Tűzfalcsoport blog legújabb írásában ismét rámutatott arra, hogy Szél Bernadetthez köthető Sebály meglehetősen mélyen be van ágyazva a magyarországi Soros-hálózatba, utóbbi éveit a milliárdos üzletember szolgálatára tette fel.

Szél aktivista-partnere a bevándorláspárti spekuláns ideológiáját terjeszti

2016. június 4-én a hazai Soros Alapítvány által többször is támogatásban részesített Stúdió K Színházban mutatták be Sebály Bernadett és Vojtonovszki Bálint szerkesztésben megjelent „A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma?" című könyvet.

Amilyen a helyszín, olyanok a vendégek: az esemény közösségi oldalán olyan közismert politikusok, aktivisták jelezték jelenlétüket, mint Vágó Gábor korábbi LMP-s, Lendvai Ildikó korábbi MSZP-s politikusok, Mocsonaki László melegjogi aktivista, valamint Füzessi Károly, a Mérce nevű Soros-közeli portál egyik szerkesztője.

Ahogy fent is írtuk, Sebály szoros és jó kapcsolatot ápol a Nyílt Társadalom Alapítványok kifizetési listáján szereplő migráció párti és Orbán-ellenes szervezetekkel, ráadásul Szél Bernadett LMP-s politikussal is közösen álltak ki az ezen szervezeteket is érintő, az átlátható működést biztosító jogszabályváltozások ellen. A könyv társzerzője, Vojtonovszki Bálint szintén ismert aktivista. Emlékezetes, hogy korábban a magyar kormány németországi, 1956-os megemlékezésén próbált botrányt kelteni, amikor néhányfős baráti társaságával tüntetést szerveztek a Berlinbe látogató Balog Zoltán miniszter, valamint Magyarország menekültpolitikája ellen.

A könyvbemutatón Szél Bernadett barátnőjét Gulyás Márton, ismert Soros-aktivista és egy tüntetéseken felszólaló ellenzéki franciatanárnő segítette gondolatainak kifejtésében. Mellettük helyet foglalt még Misetics Bálint is, akiről fentebb írtunk. Sebály a Dinamó Műhely Blogon megjelent, a könyvét reklámozó írásában a „közösségszervezés ikonikus alakjának" nevezte az amerikai Saul Alinskyt, ami meglehetősen érdekes kérdéseket vet fel.

Az LMP Saul Alinsky tanítását követi?

Az 1972-ben meghalt Alinsky radikális aktivistának és forradalmi gondolkodónak tartotta magát. Sosem csatlakozott egyetlen párthoz sem, de szimpatizált az amerikai kommunista párttal. Nem véletlen, hogy a The Red (a Vörös) becenévvel illették pártolói és ellenlábasai egyaránt. Alinsky alkotta meg az amerikai progresszív társadalmi programok mintáját, a közösségi szervezést, amelynek a kulcsfigurája a közösségi szervező. Ez olyan aktivistát jelent, aki egy adott helyen különböző eszközökkel (politikai, társadalmi és média) nyomást gyakorol a kormányzatra, és annak szerveire, hogy a kívánt változások megtörténjenek. A kommunistákkal rokonszenvező Alinsky szerint a kívánt társadalmi célok érdekében bármilyen eszközt fel lehet használni, beleértve olyan agresszív, szélsőséges megoldásokat, amelyek a többségi társadalom tetszését vélhetően nem nyernék el. Egyik ilyen akciója volt a chicagói O'Hare nemzetközi repülőtér megbénítása. Alinsky jól öltözött fekete aktivistákat küldött a férfi mosdókba, hogy elfoglalják az összes fülkét és piszoárt az utasok elől. A szélsőséges eszközöket pártoló gondolkodó így akarta megbénítani a repülőtér működését, amíg a hatóságok nem teljesítik a követeléseiket. Hitvallásáról sokat elárul a Playboy magazinnak adott utolsó interjúja: a lap „irányultsága" ellenére megmaradt eredeti üzeneténél, azaz hogyan lehet fellázítani az embereket a hagyományos értékrend és a konzervatív Amerika elsöprésére? Sokat mondó, hogy a „forradalmi gondolkodó" komoly hatással volt Hillary Clinton, demokrata párti politikusra, akit Donald Trump győzött le a legutóbbi amerikai elnökválasztáson. Alinsky megalkotta a hírhedt „A radikálisok 12 szabályát", amely a radikális aktivista rajongóin kívül meglehetősen negatív fogadtatásban részesült, annak agresszív, támadó hangneme miatt. Itt van pár karakteresebb pontja a kommunista közeli gondolkodónak:

A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. Nincs védekezés. Irracionális. Dühítő. Döntő nyomásgyakorlási pontként is szolgálhat, hogy engedményekre kényszerítsd az ellenfelet.

Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd fel. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. Ahogy az ellenfél kiismer egy taktikát, vágd lágyékon valami újjal. Támadj, támadj, támadj minden irányból, sose hagyj esélyt a tántorgó szervezetnek a pihenésre, átcsoportosításra, talpra állásra és a stratégiája újragondolására.

Ha egy negatívumot elég keményen nyomsz végül pozitívvá fog válni. Ha a másik oldal erőszakot alkalmaz, könnyen a te oldaladra állítja a közvéleményt, mert az a gyengébb féllel szimpatizál.

A sikeres támadás ára a konstruktív alternatíva. Soha ne hagyd, hogy az ellenfél pontot vigyen be, mert azon kapnak, hogy nincs megoldásod a problémára. Régi bölcsesség: ha nem vagy része a megoldásnak, akkor a probléma része vagy. Az aktivista szervezeteknek van programja, és az a stratégiájuk, hogy odaülhessenek a tárgyalóasztalhoz. Mindenképp rendelkezniük kell egy kompromisszumos megoldással.

Feltűnő, hogy az elmúlt időszakban az LMP politikája megváltozott, sokallta támadóbb, agresszívabb hangnemet ütnek meg politikusaik a kormánnyal szemben, illeszkedve Alinsky tanításaihoz. Elég csak a következőkre gondolni:

A párt meg sem történt kórházi rühességről beszélt.

A valójában be sem fogadott migránsokat próbálta napirendre emelni.

Populista módon az évekig tartó várólistára kényszerített művésznővel próbált szavazatot szerezni.

A Tűzfalcsoport blog írásából jól látszik, hogy az LMP jelenlegi miniszterelnök-jelöltje olyan emberekkel ápol régi és szoros viszonyt, akik nyíltan vállalják elkötelezettségüket a hazai Soros-hálózattal, és ha kell, szakirodalmat is összeállítanak az amerikai spekuláns ideológiájának terjesztése érdekében.

Szél Bernadettet nem érdekli a körülötte kialakult botrány

Korábban megírtuk, hogy a Soroshoz köthető Humanista Mozgalmat és a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületet is megjárta az LMP társelnöke. Miután kiderült, hogy Szél Bernadett több szálon is kapcsolható a dúsgazdag amerikai milliárdoshoz, Németh Szilárd, a Fidesz politikusa pár napja azt mondta, hogy pártja kivonul a nemzetbiztonsági bizottság következő üléséről, ha Szél megjelenik ott. Németh azzal indokolta a döntést, hogy az LMP társelnöke kapcsolatban áll a Soros-birodalom bevándorlásszervező civil szervezeteivel, politikusként a bevándorlást és a kvótákat képviseli. Szél Bernadett egy Facebook-videóban úgy reagált az eltanácsolására, hogy ott lesz csütörtök reggel nyolckor a bizottsági ülésen, nem érdekli a Fidesz véleménye.

Ezután a Híradó.hu több, egymástól független forrásból úgy értesült, nyomós nemzetbiztonsági oka van Németh Szilárdnak arra, hogy nem látja szívesen Szél Bernadettet. A hírportál úgy értesült, hogy egy konkrét nemzetbiztonsági jelentőségű ügy áll a bizottsági távoltartás mögött, és ez érzékenyen érinti az LMP miniszterelnök-jelöltjét. A Híradó.hu-nak több egymástól független rendészeti és kormányzati forrás is megerősítette,

Szél Bernadett a migrációs válság közepén egy külsős szakértő munkatársat jelölt a nemzetbiztonsági bizottságba, akinek az átvilágítása során problémák merültek fel a múltjában: a Szél jelölte szakértő 1986-ban Kabulban, Afganisztánban született, korábban a MigSzol alkalmazottja, az egyik leginkább bevándorláspárti Soros-szervezet munkatársa volt.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) a föntebbiek ismeretében megállapította, hogy a fiatalember nemzetbiztonsági kockázatot jelent, az alkalmazását ezért elutasította. Ennek ellenére a Soroshoz köthető politikus megerősítette korábbi nyilatkozatát: ott lesz a csütörtöki nemzetbiztonsági ülésen. Nehezíti a politikus helyzetét, hogy párttársa, Ungár Péter nem cáfolta a Széllel kapcsolatos sajtóhíreket.