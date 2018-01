A gyilkos pár, akikből romantikus hős lett

A Barrow banda az 1930-as években rettegésben tartotta szinte az egész Egyesült Államokat. A banda két leghíresebb tagja Bonnie Elizabeth Parker és Clyde Chestnut Barrow. A híres bűnöző páros bankokat rabolt ki és embereket ölt meg, mégis hősként tekintettek rájuk, később pedig romantikus figurák lettek.

Bonnie Elizabeth Parker

1910-ben született Texasban, az apját már négyéves korában elvesztette. Ezután az anyja Dallasba költöztette át a családot, ahol varrónőként kezdett dolgozni. Szegények voltak, de Bonnie-ról hamar kiderült, hogy okos, szép és erős nő lesz. Tehetséges versíró volt. 16 évesen hozzáment egy helyi férfihoz, Roy Thortonhoz, akivel a középiskolában ismerkedett meg.

Három évvel az esküvő után külön költöztek, de soha nem váltak el hivatalosan, Bonnie a halála napjáig viselte a jegygyűrűjét.Külön költözésük után a nő pincérként dolgozott Dallasban.

Clyde Chestnut Barrow

1909-ben született egy szegény családban, hét gyerek közül ő volt az ötödik. Annyira szegények voltak, hogy vándorolniuk kellett, volt, amikor a kocsijukban aludtak. Amikor az apja össze tudott szedni egy kis pénzt, akkor vettek egy sátrat.

Először 1926-ban tartóztatták le, akkor elfelejtett visszavinni egy kölcsönzött autót.

Később azért került börtönbe, mert a testvérével elloptak egy pulykát.

Ekkoriban alapította meg testvére, Buck a Barrow bandát.

A nagy találkozás

Clyde-ot egy barátja elhívta egy baráti összejövetelre 1930-ban. Bonnie is ott volt, a nő barna haja és szeme egyből magával ragadta Clyde-ot. Innentől kezdve elválaszthatatlanok voltak. A férfi két hónappal később börtönbe került és a következő két évet ott töltötte. A börtönben többször is megverték, a legtöbbször Ed Crowder bántalmazta. Őt Clyde agyonverte egy vascsővel, ezt a gyilkosságot egy rabtársa magára vállalta, ezért őt soha nem büntették meg.

Később Clyde annak érdekében, hogy kiszabaduljon a börtönből, levágta két lábujját. Pechjére öt nappal később egyébként is szabadult volna. Amikor kiengedték, újra találkozott Bonnieval, és beszálltak a Barrow bandába.

Először kisebb boltokat raboltak ki, benzinkutakat, később már bankokat is.

Nem voltak szerencsések, egyik alkalommal mindössze két dollárt raboltak.

Nem tervezték meg előre a rablásokat, mindig a pillanat hevében döntöttek. Egy idő után már gyilkoltak is. Bárkit megöltek. Összesen hat ember meggyilkolása köthető a nevükhöz. A legtöbb amit raboltak nagyjából pár ezer dollár volt, a zsákmányt egyből elköltötték szállodára, italra és szórakozásra. A banda folyamatosan mozgásban volt, ezért nehéz volt őket elkapni.

Egyszer mindennek vége

Az FBI 1934-ben külön megbízottat rendelt az ügyhöz, ő volt Frank Hamer. Az ő emberei sok mindent kiderítettek a párról, például hogy milyen időközönként, milyen útvonalon utaznak Louisianába. Márciusban a rendőrök elrejtőztek Gibsland határában, és várták, hogy odaérjen Bonnie és Clyde. A bűnöző páros egy lopott Forddal érkezett, Clyde vezetett, Bonnie pedig egy szendvicset evett mellette. Amint megálltak, hogy üdvözöljék barátjuk, Henry apját, Hamer emberei szitává lőtték az autójukat.

Clyde-ot szinte elsőre fejen találta egy golyó, Bonnie-t maga Hamer lőtte agyon közvetlen közelről.

Külön temették el őket, két különböző temetőben, messze egymástól. Sok rajongójuk elment a temetésükre, voltak, akik pénzt is adományoztak a családjaiknak. A haláluk után is nagy kultusz maradt fenn utánuk, több film is készült az életükről.