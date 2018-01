Thierry Baudet holland pártelnök: Orbán Viktor egy hős

Alig néhány éve robbant be a holland nagypolitikába az FvD és vezetője Thierry Baudet, ma Hollandia második legerősebb pártjának mondhatják magukat. A fiatal politikus a 888-nak adott interjújában elismerően beszélt Orbán Viktor magyar kormányfő bevándorláspolitikájáról, és arról is, hogy náluk is léteznek Soros Györgyéhez hasonló "szörnyű" szervezetek.