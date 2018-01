Németh Sándor: Szörny-birodalom jönne létre a baloldal-Jobbik nászából

Hosszas interjút adott a Pesti Srácoknak Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze. Németh mesélt az egyház alapításáról, az SZDSZ-hez fűzödő korábbi viszonyukról, illetve a Fideszről alkotott véleményükről. Utóbbi kapcsán a főlelkész elmondta: Törekvésünk célja, hogy a magyarság nemzeti önazonossága egyetemes emberi értékekkel legyen feltöltve. "A Fidesz és az Orbán-kormány irányvonalában pedig látom egy modern, új nemzeti identitás és gondolkozás keresését is." Beszélt arról is, hogy szerinte is realitás Soros-terv. Egy esetleges Jobbik-DK-MSZP-LMP- Momentum koalíció kapcsán pedig kifejtette, hogy szerinte ez kormányozhatatlanná tenné Magyarországot, és Dániel próféta Szörny-birodalmához hasonlította ezt a felállást. A vezető lelkész kifejtette, hogy bárhogy is harsogja a német sajtó, Magyarország nem antiszemita ország.

Elismerte, hogy a kommunista diktatúra idején az őket ért atrocitások miatt a demokratikus ellenzékkel alakítottak ki együttműködést, és így kerültek az SZDSZ közelébe is. Németh beszélt arról is, hogy ugyan részt vettek az SZDSZ megalapításában, azonban már a „hatalom- vagy rendszerváltáskor" is érzékelhetőek voltak az ellentétek, főleg morális és világnézeti kérdésekben az SZDSZ-el, azonban Németh állítás szerint mindig is független volt az egyházi tevékenységük a párttól, de beszámolt arról, hogy 1990-ben, 1994-ben is intenzíven részt vettek a liberális párt kampányában.

Németh beszámolt arról is, hogy az ATV 2003-as megvásárlásakor még többségben a pártállam által privilegizált médiamunkások értettek a televíziózáshoz, akik többsége titkosszolgálati háttérrel is rendelkezett. A médiában történő rendszerváltás emiatt hosszas folyamat volt szerinte.

Az Orbán-kormány megítélése a Hit Gyülekezetében

Az Orbán-kormány megítélése kapcsán a lelkész elmondta:

Törekvésünk célja, hogy a magyarság nemzeti önazonossága egyetemes emberi értékekkel legyen feltöltve. A Fidesz és az Orbán-kormány irányvonalában pedig látom egy modern, új nemzeti identitás és gondolkozás keresését is."

A Hit Gyülekezete által preferált illetve nem preferált politikai pártokról elmondta, hogy Nem támogathatunk olyan politikai törekvéseket, amelyek a Tízparancsolattal szembenálló programokat akarnak jogszabállyá tenni, és ezzel rákényszeríteni a társadalomra."

A soron következő választásra való buzdításról illetve a Fidesz esetleges támogatásáról elmondta: „Majd megfogalmazzuk azokat a szempontokat, amelyekkel segíteni akarunk a hívőknek a helyes döntésben, hogy messzemenőkig vegyék figyelembe, melyik politikai programok segítik a kereszténység fennmaradását, megújulását; mit mondanak a nemzeti önrendelkezésről, a házasságról, a muszlim migrációról és a betelepítésről, a drogliberalizációról, az EU jövőjéről.

Simicska Lajosról és Hírtv-ről is megvan a véleménye Némethnek, és elmondta, hogy jelenleg háromszor-négyszer nagyobb az ATV nézettsége mint Hírtv-é. És a lelkész szerint nagy különbség van köztük abban is, hogy az ATV-ben nem Orbán Viktorral vagy bárki mással szembeni gyűlöletkeltés a domináns, és egészen biztos, hogy az ATV mostani vezetése sosem fog gyűlölködő televíziót csinálni.

Jobbik-baloldal koalícióról: szörny-birodalom

Németh Sándor egy esetleges Jobbik-DK-MSZP-LMP- Momentum kormányról azt mondta, hogy „Egy ilyen felállás kormányozhatatlanná tenné Magyarországot. A Jobbik és a baloldal degenerált hibrid násza olyan lenne, mint amilyet Dániel könyvében is olvashatunk a szörny-birodalom jellemzőjeként: keveredik, de nem egyesül."

A Soros-terv létezéséről: lényegileg realitás

Arra a kérdésre, hogy létezik-e a Soros-terv, a lelkész azt mondta, hogy bár formálisan megkérdőjelezhető, de szerinte lényegileg realitás,és kifejtette azon véleményét is, hogy a népek és vallások keveredése, amely a Soros-terv célkitűzése is, nem újkeletű gondolat, több száz éves hagyománya van. Ezt az ideológiát propagálja Soros számos dolgozata, nyilatkozata.

Magyarország nem antiszemita ország