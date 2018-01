Schiffer András: Semmi szerepem nincs az LMP dolgaiban

Mint ismert, Schiffer Andrást is lefotózták múlt hét pénteken, mikor távozott a Magyar Nemzet Szalon nevű eseményről. Az LMP alapítója és egykori elnöke most azt mondta az Origónak, hogy semmilyen szerepet nem játszik a Szél Bernadett és Hadházy Ákos által vezetett párt ügyeiben. Távol akarja tartani magát a választási kampánytól, a Simicska Lajos közeli rendezvényre pedig csak azért ment el, mert meghívták.

Ellenzéki és kormánypárti médiumokban is elmondtam már, hogy április 8-a éjfélig semmilyen módon nem kívánok részt venni a választási kampányban - válaszolta Schiffer András az Origónak annak kapcsán, hogy a pénteki Magyar Nemzet Szalon névre keresztelt eseményen az LMP alapítóját és volt elnökét is lefotózták. Schiffer most közölte, hogy

semmilyen szerepe nincs az LMP-ben,

ahogy az LMP különböző dolgaiban sem játszik szerepet, a Szél Bernadett és Hadházy Ákos vezette pártról pedig a választásokig nem is kíván nyilatkozni.

Arra is felhívta figyelmet, hogy nem jár LMP-s rendezvényekre, sem a miniszterelnök-jelölt állításon, sem pedig a decemberi alkalmakon nem volt ott. Ennek kapcsán kijelentette, hogy ezt a döntést ő hozta meg, mert távol akarja tartani magát "az egész kampánytörténettől". Azt mondta, hogy a Magyar Nemzet Szalonon csak azért vett részt, mert meghívást kapott. Amióta van, én elmegyek, szerintem ez teljesen normális. Ha egy közéleti szereplőt egy újság meghív, akkor elmegy oda. Pont.

Schiffer ebben semmi különöset nem lát. Jelezte, hogy az üggyel kapcsolatban a Facebook-oldalán kifejtette az álláspontját, és bár nem egy "perlekedős típus", ezúttal fontolgatja, hogy jogi lépéseket tegyen.