Ezekre a civil szervezetekre vonatkozhat a Stop Soros törvénycsomag

A Figyelő összeszedte a potenciálisan érintett Soros-szervezeteket a Stop Soros törvénymódosítási csomag alapján. A hetilap legfrissebb számában arról is ír, hogy mit léphet az Európai Unió, ha elfogadják a javaslatot.

Három pilléren nyugszik a Stop Soros törvényjavaslat. Az első, hogy a migrációt propagáló és az illegális határátlépőket támogató szervezeteknek regisztrációs kötelezettségük lesz. A második alapján ezeknek a szervezeteknek "bevándorlási finanszírozási illetéket" kell fizetniük a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatások után, mely 25 százalékra rúg. Ez - mondhatni - kompenzáció azért, hogy a magyar költségvetésből finanszírozott határvédelem ellen dolgoznak. A harmadik elem pedig, az idegenrendészeti távoltartás, amely olyan személyekre vonatkozna, akik sértik hazánk nemzetbiztonsági érdekeit - írja a hetilap.

Külön kérdés, hogy az unió fellép-e az ügyben. Jelenleg az EP által már elfogadott kvóta intézkedések alapján, az NGO-kat is be kell vonni a bevándorlás szervezésébe. A lap Rogán Antalt idézi, aki szerint: ha Soros pénzügyi tevékenysége veszélyt jelent, akkor azoké is, akik az ő forrásait erre a célra szétosztják. Ennek ellenére önkéntes bevallás szerepel a törvénytervezetekben.

Mindenesetre létrejött ezekről a szervezetekről egy lista, amely több szervezetet is ismertet, akiknek biztosan kötelező lesz regisztrálnia. A Magyar Helsinki Bizottság kiemelkedő helyet foglal el a listán, mivel százmilliókat kap Soros Györgytől, illetve hazája ellen véd két illegális bangladesi bevándorlót az EJEB fórumán. Nem elhanyagolható az Amnesty International "munkássága" sem, hiszen ők azok akik Ahmed H. ügyét "felkarolták". Annak az embernek az ügyét, aki szervezője és felbújtója volt a röszkei határon történt zavargásoknak, és erőszakot követett el a határt védő rendőrökkel szemben. A lap megemlíti még a Menedék, a MigSzol, a Migration Aid és a TASZ szervezeteket is.

