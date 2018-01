Hadházy most Soros lapjában ígérgetett és beszélt össze-vissza

Miután Hadházy Ákost a Ripost lebuktatta, hogy az előző héten egy titkos politikai találkozó keretében Simicska Lajos legfontosabb embereivel egyeztetett, minden mindegy alapon teljesen váratlant húzott: aki meghallgatja, annak a milliárdos oligarcháról beszél. Most a Soros hetilapjának, a Magyar Narancsnak adott interjújában vallott kapcsolatukról, de emellett olyan ígéretcunamit tett le az asztalra, hogy azzal a Medgyessy-kormány megkerülhetetlen tagja lehetett volna. Ugyanakkor nagyon úgy néz ki, hogy a számára „értelmetlen ároktisztítást" jelentő közmunkaprogramot megszüntetné.

Elsőként az Origo írta meg, hogy Simicska Ádám - Simicska Lajos jobbikos oligarcha legidősebb fia - rendszeresen összejár Hadházy Ákossal, feltehetően a két párt lehetséges választási együttműködésének kialakítása miatt. Az LMP társelnöke rekordgyorsasággal reagált portálunk értesülésére. A politikus elismerte közösségi oldalán, hogy találkozott Simicska Ádámmal, sőt a bejegyzésből az is kiderült, hogy magával az oligarchával is személyesen konzultált, ráadásul kétszer. Hadházy a lebukás után meglehetősen furcsa taktikát választott: ahol lehet, a Simicska-családdal való kapcsolatáról beszél. Most éppen a Magyar Narancs volt soron, az interjú negyedében a milliárdos oligarcha volt a téma.

Hadházy ismét megerősítette, hogy talákozott Simicskáékkal

Hadházy a balliberális hetilapnak is megismételte, hogy Simicska Lajossal és fiával egyszer véletlenül (!) találkozott, egy másik alkalommal pedig a jobbikos pénzemberrel úgy, hogy ő kérte a találkozót tőle, ezúttal nem véletlenül. Egészen pikáns, hogy az LMP antikorrupciós szóvivője az interjú során következetesen üzletemberezte a milliárdos Simicskát, akivel elsősorban azért akart találkozni, mert „emberileg érdekelte a helyzete." Bizonyára ennél többről lehetett szó, hiszen pár sorral lejjebb Hadházy tökéletesen elsajátította az oligarcha szóhasználatát, és bőszen hazaárulózta a Fideszt. Kiderült továbbá, hogy a politikus mindössze annyit akart megtudni Simicskától, hogy lát-e esélyt a kormány leváltására. A válasz a papírformának megfelelő volt: igen, a jobbikos háttérember lát esélyt a Fidesz elzavarására. A legérdekesebb része az interjú Simicskával foglalkozó részének, hogy Hadházy Ákos azt mondta, hogy az LMP vezetősége tudott arról, hogy találkozott az oligarchával, hiszen „szólt nekik erről." Pedig erről portálunk is érdeklődött, válasz azonban nem érkezett.

Homályos elképzelések az ellenzéki együttműködésről

A Magyar Narancs az ellenzéki esélyekről és választási együttműködésről is megkérdezte a repülésmániás politikust, aki meglehetősen negatívan értékelte az ellenzék esélyeit. Arra a kérdésre, hogy bízik-e abban, hogy leváltják az Orbán-kormányt, azt felelte, hogy „nincs más választásom, hinnem kell benne." Ehhez hozzátette, hogy ha nem sikerül megakadályozni a Fidesz jó eredményét áprilisban, akkor az ellenzék esélye jóval kisebb lesz 2022-ben.

Nagyon úgy néz ki, hogy két és fél hónappal a választás előtt nincs még kiforrott elképzelése Hadházynak a választási együttműködés mikéntjéről. Egészen pontosan így kezdett a témában:

Ahhoz, hogy leváltható legyen Orbán Viktor, az egyik fontos feltétele lenne, hogy ne arról szóljon a politikai közélet jelentős része, hogy ki és kivel fog, illetve nem fog összebútorozni, ki tesz keresztbe a másiknak, és ki sakkozik úgy, hogy a saját túlélése a lényeg.

Aztán teljesen váratlanul arról kezdett el beszélni, hogy ki és kivel fog, illetve nem fog összebútorozni:

Elképzelhetőnek tartom, hogy lesznek megállapodások, és fogunk olyan politikai szereplőt támogatni, aki nem az LMP-hez vagy az LMP szövetségesei közé tartozik. De csak olyan embereket lehet támogatni, akik a valósi változásban érdekeltek.

Nehéz követni, de mintha a következő kérdésben adott válaszában már amellett érvelt volna, hogy mind a 106 körzetben szeretnének jelöltet állítani:

Jelenleg az biztos, hogy mind a 106 körzetben szeretnénk összeszedni az induláshoz szükséges ajánlószelvényeket, és ez meg is lesz.

Hadházy ezzel a kommunikációs cikk-cakkal tökéletesen bemutatta, hogy manapság egyáltalán nem könnyű LMP-politikusnak lenni.

Kiosztás, kitáncolás, osztogatás Hadházy-módra

Az interjúnak közel sincsen vége, a türelmesebbeknek csak ezután jönnek a jutalomfalatok. Hadházy olyan ígéretcunamit zúdít az olvasókra, hogy ezek után a szocialista pártban is egész biztosan felfigyelnek rá. Nézzük meg, milyen egyedi ígéretekkel próbálja a választók szívét meghódítani a politikus:

Megfékeznék a korrupciót!

Elszámoltatnának!

Megemelnék az átlagfizetéseket!

Kiállnának a mikro-, kis-, és középvállalkozások mellett!

Több pénzt költenének az oktatásra!

A soha nem hallott programpontok fölött azonban gyülekeznek a fekete fellegek. A szociális érzékenyégéről kevésbé ismert politikus arra utalhatott, hogy ha lehetőségük lenne, megszüntetnék a közmunkaprogramot. Egész pontosan ezt mondta Hadházy:

És az is lényeges, hogy a közmunka program értelmetlen ároktisztításai helyett továbbképzésben részesítenék ezeket az embereket.

Feltehetően nem ezzel a mondatával fog az LMP-s politikusnak a népszerűsége radikálisan emelkedni. A sornak még nincs vége, a Magyar Narancs-interjúból a további érdekességekről lehetett olvasni: