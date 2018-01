Soros nagyot hazudott Orbánról

Ordas nagyot hazudott Soros György a magát nagyon mértékadónak tartó Financial Timesban. A bevándorláspárti tőzsdespekuláns azt mondta, hogy Orbán Viktor édesapja tulajdonában van a teljes magyar kőfejtés és agyagbányászat, miközben a valóságban a részesedése csupán 4-6 százalék. Megdöbbentő, hogy egy gazdasági lapban mindenféle kommentár nélkül lehet ekkorát hazudni, pedig csak a KSH angol nyelven is elérhető kiadványait kellett volna felütniük a cikk készítőinek. Úgy tűnik, a tények már egy gazdasági napilapban sem számítanak, ha Soros mond valamit. Pontosabban, hazudik. Egyébként nem először kaptuk hazugságon a dúsgazdag spekulánst.

„Orbán akkor tért igazán rossz útra, amikor gazdaggá tette az apját azzal, hogy kvázi monopóliumot biztosított neki útépítési anyagokra, amivel hatalmas vagyonra tett szert. Ekkor kezdte kiépíteni a maffiaállamot. Ekkor szerezte meg igazán a hatalmat - mindezt Soros György, amerikai tőzsdespekuláns nyilatkozta a magát roppant mértéktartónak tartó Financial Timesnek. Egy ilyen állítás elhangzása után azt vártuk volna a laptól, hogy bemutassa a valóságot is, de sajnos ez elmaradt.

A leírtakkal szemben az igazság az, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2015-ben 311 cég foglalkozott Magyarországon fő tevékenység szerint kőfejtéssel illetve homok és agyagbányászattal. Az ebből az ipari tevékenységből származó összes nettó árbevétel ebben az évben 50,2 milliárd forint volt.

Orbán Viktor édesapjának a cége, a Dolomit Kőbányászati Kft. nettó értékesítései árbevétele 2015-ben 3,193 milliárd forint volt, 2016-ban 2,2 milliárd forint milliárd forint volt. A kettő átlaga alapján a kft piaci részesedése 4-6 százalék között van. Vagyis, nagyon messze nincs szó monopóliumról.

A Financial Times, ha kíváncsi lett volna az igazságra, akkor a KSH angol nyelvű kiadványai között megtalálta volna a pontos adatokat, de a cikk készítőjét a valóság nem érdekelte. A legfontosabb feladata az volt. hogy Soros érdekében támadja valótlanságokkal a magyar kormányfőt. A magát a szakma csúcsaként beállító Financial Times nem kérdezte meg a másik felet egy ilyen állításról, de mint tudjuk a cél szentesíti az eszközt és nyilvánvalóan félnek Soros Györgytől, megpróbálják kiszolgálni.

Nem először hazudott Soros

Soros György egyébként nem most hazudott először. Legutóbb tavaly novemberben mutattuk be, hogy miközben a dúsgazdag spekuláns azt állította, hogy szerinte a magyar kormány képviselői szintén tévesen állítják, hogy Soros György irányítja az Európai Unió döntéshozatali folyamatát. Valójában a migrációs válság kezelésére vonatkozó döntéseket az EU tagállamai, intézményei hozzák, ezeknek részese a magyar kormány is. - Soros azonban hazudott, akkor is.

Soros Györgyöt ugyanis, akkor éppen a hozzá közelálló Politico nevezetű portál cáfolta meg. Az újság közölte a „Nők, akik alakítják Brüsszelt 2017-ben" elnevezésű listát, amiben ötödik helyen villog a szintén Soroshoz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) Európai Ügyekért felelős igazgatója. Elsőre minden bizonnyal jó ötletnek tűnt egy ilyen önfényező, haveri alapon egymást hátbaveregető lista összeállítása, utólag azonban kellemetlen perceket okozhatott a 87 éves spekulánsnak, aki azt állítja, hogy egyáltalán nem irányítja az Európai Unió döntéshozatali folyamatát.