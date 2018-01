700-750 rabot tartanak fogva a Sopronkőhidai börtönben. Ez az egyik legrégebbi, még működő börtön Magyarországon. Az 1940-es években itt raboskodott Jávor Pál, ahogy Bajcsy-Zsilinszky Endre is, akit itt is végeztek ki. Most több gyilkost tartanak itt fogva, ahogy az egyik vezető mondja, nem a tyúktolvajokat őrzik.