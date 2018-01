Gert Wilders: Több olyan bátor politikus kell Európában, mint Orbán Viktor

A 888.hu készített rendhagyó interjút a szólásszabadság bajnokával, a holland Szabadságpárt vezetőjével, Geert Wildersszel, aki egyebek között beszélt az iszlámról és a bevándorlásról, a magyar moziról, valamint arról, hogy miért tartja bátor politikusnak Orbán Viktort.

Gert Wilders az interjúban az iszlám kapcsán kijelentette: Az iszlám szó önmagában azt jelenti, alárendeltség. Ez pedig a szabadság ellentéte. A Szabdságpárt vezetője kifejtette, hogy az iszlám nem olyan, mint a többi vallás. Sokkal inkább az önkényuralmi rendszerekhez hasonlít, mint a kommunizmus vagy a fasizmus, hiszen az iszlámból nem lehet kilépni. Ez pedig az önkényuralomnak az elsődleges ismérve. Geert Wilders azt is hangsúlyoza: Az iszlám egy intoleráns ideológia, amely dominálni akarja az alárendelt személyt. Nemcsak, hogy világosan fogalmazok ez ügyben, hanem tényeket mondok. Egyszóval az igazságot. És sokkal több embernek kellene ezeket kimondani.

A pártvezető elmesélte azt is, hogy tinédzserkorában néhány évig Izraelben élt, majd beutazta az egész régiót. Sok barátságos és vendégszerető emberrel találkozott Szíriában, Irakban, Afganisztánban és Egyiptomban. Ugyanakkor hozzátette, hogy ezek az országok egy dologban megegyeznek, ami nem más, mint a demokrácia teljes hiánya.Geert Wilders úgy fogalmazott: Ebből a térségből is importálunk embereket, akik ilyen társadalmakban nőttek fel. Nem is szabadna meglepődnünk azon, hogy ha tömeges mértékben érkeznek ide ilyen hátterű emberek, akkor a mi környezetünk is elkezd majd hasonlítani ahhoz, ahonnan a bevándorlók jöttek.

A holland politikus arra is kitért, hogy saját hazájában már több mint egymillió muzulmán él, akik szinte Hollandia egész területét belakták és egyre több mecset is épül szerte az országban. Hozzátete: hasonó a helyzet Belgiumban, Svédországban és már Németországban is.

Wilders beszámolt róla, hogy felmérések szernit Hollandiában 11 százaléknyi muszlim hajlandó erőszakot alkalmazni az iszlám megvédése érdekében, míg Németország egyes régióiban ez a szám 30 százalék.A holland pártvezető ezzel kapcsolatban azt mondta: Ez pedig egy akkora probléma, amelyet igazából meg sem tudunk emészteni. És eddig csak a Szíriából és a közel-keleti régióból érkezőkkel szembesültünk igazán, de az afrikai demográfiai adatok arra engednek következtetni, hogy ez ennél csak rosszabb lesz. Egy komplett katasztrófa. Ezért fontos kiemelnem, hogy ez alapvetően egy egzisztenciális problémát fog jelenteni.

A politikus ugyanakkor azt is kiemelte: Izrael is csak úgy volt képes megmaradni, hogy kiismerte az országot körülvevők tulajdonságait, gondolkodásmódját és alkalmazkodott ezekhez a feltételekhez, veszélyekhez, hogy érdemben fel tudja venni velük a harcot. Mi meg itt, Nyugat-Európában félünk ettől, félünk elhagyni a politikai korrektséget, mert attól tartunk, hogy majd szavazatokat veszítünk és megbántunk egyeseket. Ennek meg kell változnia.

Geert Wilders a 888.hu-nak adott interjúban elmondta, hogy véleménye szerint más európai városokhoz képest

Budapestnek hatalmas előnyei vannak. Kijelentését egyebek között azzal indokolta: szerencsére nem esett áldozatul a tömeges bevándorlásnak, (....)Egyszerűen nem következett be az iszlamista gyarmatosítás, és remélem ez így is marad. Olvastam is, hogy néhányan Nyugat-Európából már egyre több időt töltenek el Magyarországon, sőt, egyesek inkább ideköltöznek e társadalmi jelenségek elkerülése érdekében. Úgyhogy itt valamit biztosan nagyon jól csinálnak.

A holland Szabadságpárt vezetője kifejtette:

Elismeréssel követem Orbán Viktor tevékenységét a bevándorlással kapcsolatban. A határok lezárása, a kerítés megépítése, az ország keresztény identitásának felvállalása és a brüsszeli szörnyeteg ellen való kiállása mind ezt jelenti. Különösen akkor, amikor Brüsszel azt mondja, Magyarország hiába zárta le a határait, akkor is be kell fogadnia a kvóta alapján bevándorlókat. Ez pedig egész egyszerűen abszurd. Kívánom, hogy több olyan bátor politikus legyen Európában, mint Orbán Viktor, aki a saját népéért küzd.