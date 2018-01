Újabb leleplezés: Vona az önéletrajzi könyvében is az iszlámot dicsőíti

A Híradó.hu nyilvánosságra hozott egy részletet Vona Gábor 2011-ben megjelent önéletrajzi könyvéből, amelyben arról írt, szerinte az emberiség tradicionális kultúrájának az utolsó védőbástyája az iszlám világ maradt. Csütörtökön a Mandineren került elő egy felvétel, amelyben Vona Gábor muszlim fiatalok előtt, törökül tesz hitet Allah mellett. Pénteken szintén a Mandiner közölt egy másik videót, ahol a jobbikos pártvezér azt mondta, hogy a globalizmus sötétségében az iszlám az utolsó fénysugár. Vona Gábor próbálta menteni a menthetetlent, azonban most itt van az újabb bizonyíték Vona iszlám imádatára.

Vona Gábor „Született augusztus 20-án" című önéletrajzi könyvében arról írt, hogy szerinte az „iszlám a fény". A 2011-ben megjelent könyvében így fogalmazott:

(...) ma az emberiség tradicionális – a transzcendenst a hétköznapival együtt megélő – kultúrájának az utolsó védőbástyája az iszlám világ maradt. Sikere vagy kudarca nem az iszlám és Amerika/Izrael viszonylatában, hanem az emberiség szempontjából lényeges számomra. Amennyiben az iszlám elbukik, a fény szinte teljesen kialszik, és a globalizmus sötétsége előtt már nem marad érdemi ellenfél. Akkor tényleg véget ér a történelem. És nem lesz happy end...

Nem ez volt az egyetlen iszlámot éltető megnyilvánulása Vonának

Ismert, csütörtökön a Mandiner hozott nyilvánosságra egy olyan videófelvételt, amelyen Vona Gábor muszlim közönsége előtt Allah mellett tett hitet. A Jobbik elnöke a következőket mondta, hogy "mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól." A pártelnök mondatait üdvrivalgással fogadta a török közönség a helyszínen. A Jobbik elnöke igyekezett reagálni közösségi oldalán, és azt írta, hogy nem Allahot dicsőítette, hanem Istent, akit török nyelven történetesen így neveznek. A miniszterelnökséget megcélzó Vona google-fordító segítségével próbálta alátámasztani igazát. Nem sikerült. Az ominózus videófelvétel itt tekinthető meg:

A Mandiner a pártelnök állítását megcáfolva azt írta, hogy török nyelven Allah egyértelműen a Korán egy és igaz istenét, a muszlimok istenét jelenti, nem is nevezhetnék másként. A törökök és más türk népek iszlám előtti isten-elnevezése a Tengri/Tanri/Tanrı volt. Ma is ezt az istennevet használják Allahon kívül más istenre.. Azt, hogy a törökök számára Allah kétségtelenül a Korán istenét jelenti, egy török-szakértő is megerősítette. Az online magyar-török szótár is világosan leszögezi: Allah magyar és török fordításban is Allahot jelenti. Az isten, avagy Isten fordítása törökül: Tanrı. Vona Gábor tehát török nyelven a muszlimok istene mellett tett hitet. Vona Gábor korábban kijelentette, hogy a Jobbik alelnökével, Toroczkai Lászlóval ellentétben engedélyezné Magyarországon mecsetek építését, és az üldözött keresztényeknek sem biztosítana menedéket.

Az Allah mellett hitet tevő megnyilvánulás után, pénteken szintén a Mandiner hozott nyilvánosságra egy újabb, iszlámot dicsőítő videót a jobbikos pártvezérről. Ebben Vona úgy fogalmazott: