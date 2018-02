Vona Gábor megint lebukott: így szidja a határkerítést - videó

Most, hogy itt a kampány, az ellenzéki pártok tagadni próbálják, hogy mindig is le akarták (és most is le akarnák) bontani a kerítést. A Jobbik odáig ment, hogy a hatázár kialakításának ötletét is elrabolná a kormánytól, de azt is állítja, hogy ők mindig is támogatták a kerítés megépítésében a Fidesz-KDNP-t. Bizonyára nem zavarja őket, de ez közel sincs így. Vona Gábor egy interjúban egyenesen bukásnak nevezte a kerítést, amely szerinte totálisan alkalmatlan.