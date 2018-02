Ellenzéki vagyonnyilatkozatok: százmilliók, nagy ingatlanok, rengeteg homály

Megdöbbentő vagyonnyilatkozatokat olvashattunk az ellenzéki pártok vezető politikusaitól. Már akitől olvashattunk. Az MSZP hatalmas ötlete például az volt, hogy azt a Karácsony Gergelyt nevezte meg miniszterelnök-jelöltnek, aki nem képviselő, így most nem is vizsgálja senki a vagyonnyilatkozatát. Persze ez nem újdonság, hiszen a pártelnökkel, Molnár Gyulával is ugyanezt a trükköt játszották el. A Jobbik vezető politikusai közösen játsszák azt, mintha hajléktalanok lennének, senkinek sincs saját ingatlana, legalábis a nevén. Így rögtön adódik a kérdés, hogy kinél is laknak a macskasimogató antiszemiták. Gyurcsány Ferenc szokásához híven dőzsölt tavaly és régi trükkel homályosítja el a vagyonát, míg Szél Bernadett nagyon furcsa nyilatkozatot tett.

A leggazdagabb ellenzéki politikus 2017-ben is Gyurcsány Ferenc volt, mivel az Altus Zrt.-ből több százmillió forintos osztalékot vett fel. Emellett a Demokratikus Koalíció elnökének több mint 600 millió forintos megtakarítása van értékpapírban. Ami azonban igazán furcsa, hogy a többszázmilliós osztalék ellenére Gyurcsány megtakarítása csökkent, átlagosan havi 20 millió forint repült ki a kasszából. Vagyis, meglehetősen sokat költött a bukott miniszterelnök.

Feltűnő, hogy Gyurcsány osztalékbevétele hirtelen, éppen a választás évében majdnem egymilliárd forinttal csökkent. Ez azért gyanús, mert pártja, a Demokratikus Koalíció két éve még közleményben magyarázkodott a hatalmas osztalék miatt. Igaz, azért most is többszázmillió forint az osztalék.

Erre máris magyarázatot kapunk, ha megnézzük a családja nevében kiadott közleményét, amiben azt írja, hogy adott a feleségének 168 millió forintot, ami a cége eladásából származott. Ha jól értelmezzük, akkor ezzel már 400 millió közelében van az éves bevétel.

Ezen túl a gyerekei is gazdagodtak, de Gyurcsány arról nem írt, hogy kinek a pénzéből. Anna lánya megvásárolta a Dobrev Klára által használt 12 éves Opel Zaphirát, Bálint fia pedig Gyurcsány anyósának, Apró Piroskának 10 éves VW Passatját. Péter fia Pesterzsébeten 57, Bálint pedig Erzsébetvárosban 40 négyzetméteres lakást kapott.

Gyurcsány Ferenc fegyverhordozónője, Vadai Ágnes is szépen gyarapszik. 100 százalékban tulajdonosa egy 77 négyzetméteres XIII. kerületi lakásnak, amit még 2015-ben vásárolt. 5,9 millió forintos pénzügyi követelése van, és több, mint 17 millió forintnyi nyugdíjpénztári vagyona. Mindezeken kívül egy herendi porcelánja és festményei vannak, amiket még 2006-ban kapott.

Zavaros ingatlanügyek a Jobbiknál

Továbbra is rejtegeti zavaros ingatlanhelyzetét Allah nagy híve, Vona Gábor. A Jobbik elnökének vagyonnyilatkozata érdemben semmit nem változott 2016-hoz képest, Legalábbis ezt állítja. Tavalyelőtt vett egy legelőt, ami még most is a tulajdonában van, miközben továbbra sincsen semmilyen ingatlana és a képviselői fizetésén kívül jelentős bevétele sincs. Nagy kérdés, hogy valójában kinél is lakik.

Pártelnökéhez hasonlóan nincs lakása Volner Jánosnak , pedig milliókkal gazdagodott a Jobbik frakcióvezetője 2017-ben. Azaz, a korábban cégtemetőivel lebukott politikus azt állítja, hogy semmije sincs. Se háza, se lakása, se ingatlana. De akkor kinél lakik? Rejtély.

A szintén jobbikos Szilágyi Györgynek sincs semmilyen ingatlana, viszont 2016-ban vásárolt egy Volkswagen Passatot. A politikusnak 2016 végén 6,2 millió forintnyi megtakarítása volt, miközben egy évvel korábban még csak 4,1 millió. Szilágyinak 1 millió forintos követelése is van.Viszont van 2,4 milliós tartozása, ami azért érdekes, mert ez folyamatosan nő. 2015-ben nem volt semmilyen kölcsöne, addig 2016-ban már 880 000 forintos adóssága volt.

Vagyis mintha Szilágyi a hiteleit rakná megtakarításokba, miközben alig keres valamit. Nehezen hihető.

A repülésmániás Hadházy titkai

Két nagy ingatlanon kívül nincsen semmije a vagyonnyilatkozata alapján Szél Bernadettnek, az LMP társelnökének. Vagyis, elég furcsa nyilatkozatot tett. Nem beszélve arról, hogy beírt a vagyonnyilatkozatába két zászlót is, ezzel kívánta feltehetően jelezni, hogy nem kívánja különösebben komolyan venni a minden képviselőre nézve kötelező nyilatkozatot. Irodabútor-állománya is szépen gyarapodott, és van három új telefonja is. Megtakarítása, érdekes módon, állítása szerint nincs. Arról sem olvasni, hogy kapott-e most is valamilyen támogatást Soros Györgytől.



A szintén LMP-s Hadházy Ákos ragaszkodik a Trabant Kombijához: még 2015-ben vette meg a keletnémet autóipar csodáját, és azóta is megvan neki. Igaz, eközben egy újra cserélte le a régi lízingelt Skodáját. Eközben az adósságai nőttek. Továbbra sem tudható, hogy Simicska Lajos táskás embere miből fedezi luxushobbiját, a repülést.

Hadházy az ATV egyik műsorában is beszélt méregdrága szenvedélyéről. Hadházy a Facebookon is rendszeresen oszt meg képeket a repüléseiről. A képeken, akár egy milliárdos, méregdrága gépek társaságában pózol. Nagyon büszke sok millióért megszerzett magánpilóta-vizsgájára is.

Szocialista vagyonok és szocialista rejtőzködés

Az MSZP-s Tóth Bertalan meglepően vagyonos ember. Bár csak egy pécsi lakóház tulajdonosa felerészben, de emelett

bevallott még egy erdőt és hétvégi házat és több pécsi ingatlant is a szocialisták frakcióvezetője.

Van egy 1,6 millió forintos és egy 50 000 eurós életbiztosítása is. 5 milliós készpénzvagyona mellett csak egymillió forint tartozása van, ami hirtelen 22 millió forinttal kevesebb lett, mint tavaly.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP legújabb arca 2017-ben a korábbi 80 ezer forint helyett 150 ezer forintért bérel egy Skodát, csökkent az adóssága, de nőtt a megtakarítása. A korábbi időszakkal szemben már három irodát bérel az országban.

A legérdekesebb azonban az, ahogy rejtőzködnek a szocialisták prominensei. Már az is meghökkentő volt, hogy elnöknek azt a Molnár Gyulát választották, aki nem képviselő, így nem kell vagyonnyilatkozatot tennie. Ezek után éppen ugyanilyen elv alapján választottak miniszterelnök-jelöltet, a Gyurcsány-közeli kutatóból minden pártban megfordult politikussá vedlett Karácsony Gergely személyében.

Ez azt jelenti, hogy a választási kampányban a szocialisták vezetőin anyagi értelemben nincs mit számon kérni. Legalábbis - különösen Gyurcsány ügyvédje, a letartóztatott Czeglédy Csaba ügye miatt is - ők ezt remélik.