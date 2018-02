Rejtély, miből fedezi luxuséletét Hadházy Ákos

Új autót lízingelt vagyonnyilatkozata alapján Hadházy Ákos LMP-s társelnök. A politikusnak 2016-hoz képest nőtt az adóssága, de csökkent a megtakarítása. A saját pártjában is Simicska Lajos táskás emberének tartott Hadházy vagyonnyilatkozata nem ad választ arra a kérdésre: miből tartja fenn luxuséletét? Miből fedezi például zöldpárti politikustól egyébként furcsa, de hihetetlenül költséges hobbiját: a repülőgépvezetést.

Hadházy Ákos LMP-s képviselő legfrissebb vagyonnyilatkozata alapján tulajdonosa egy 5000 négyzetméteres fácánkerti szőlősnek. Felerészben tulajdonosa egy 160 négyzetméteres szekszárdi lakóháznak. A luxushobbijairól ismert Hadházynak egyébként a repülőgépvezetés a hobbija, 2017-ben lízingelt egy Skoda Kodiaqot, valamint 2015-ben vásárolt egy Trabant kombit. A Trabant lehet, hogy olyan szellemeskedés, mint a másik LMP-társelnöknél, Szél Bernadettnél a két zászló. Ha tényleg viccelődés, akkor elég alpári vicc olyan emberekkel szemben, akik nem repülőgépvezetéssel szórakoznak, hanem csakugyan Trabanttal járnak. Tavaly egyébként Hadházy még egy Skoda Octáviát lízingelt.

1,1 millió forintos megtakarítása van, valamint 16,8 milliós tartozása. 50 százalékban tulajdonosa a Hadház-Vet Kft.-nek, aminek a nyereségéből 50 százalékban részesedik. Sajnos azt nem tudtuk meg a nyilatkozatából, hogy tavaly mennyi volt ez a nyereség. Hadházynak 2016-hoz képest nőtt az adóssága, és csökkent a megtakarítása vagyis vagyonnyilatkozata alapján rohamosan szegényedik.

Kérdés akkor, hogy az LMP repülésmániás álkörnyezetvédője miből fedezi luxushobbijait.

A repülésmániás Hadházy nagyon kellemetlen helyzetbe került, amikor kiderült, hogy édesapja Hadházy Árpád a megyei agrárkamara elnökeként annak a Twickel Györgynek a cégeiben tölt be vezető tisztségeket, akit a helyiek csak zöldbárónak hívnak, mivel strómanok segítségével sorra gyarapítja a birtokait Tolnában. Hadházy Ákos édesanyja, Hadházy Árpád Lajosné figyelemre méltó gyorsasággal teremtett elő 30 millió forintot, amikor egy földlicithez a minimális feltételeket kellett teeljesíteni.

Emelett Hadházy édesapja nevén is 2,3791 hektár föld van, és ha még az édesanyja 9,7781 hektárját, testvére, Hadházy Karolina 1,4927 hektárját, valamint a Hadházy Ákos nevén lévő földeket is nézzük, akkor közel 15 hektár föld van a család birtokában.

Emellett közismert, hogy az újabban az LMP-t Simicskának eladó Hadházynak méregdrága luxushobbija van. Rettenetesen kedveli a magánrepülést, ami egy zöldpárti politikustól meglehetősen morbid.

Az ATV egyik műsorában is beszélt méregdrága szenvedélyéről. Hadházy a Facebookon is rendszeresen oszt meg képeket a repüléseiről. A képeken, akár egy milliárdos, méregdrága gépek társaságában pózol. Nagyon büszke sok millióért megszerzett magánpilóta-vizsgájára is.

Egy biztos: Hadházy vagyonnyilatkozata nem ad választ arra, miből van pénze kivételesen költséges hobbijára.