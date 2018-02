Két nagy ingatlanon kívül nincsen semmije a vagyonnyilatkozata alapján Szél Bernadettnek, az LMP társelnökének. Vagyis, elég furcsa nyilatkozatot tett. Nem beszélve arról, hogy beírt a vagyonnyilatkozatába két zászlót is, ezzel kívánta feltehetően jelezni, hogy nem kívánja különösebben komolyan venni a minden képviselőre nézve kötelező nyilatkozatot. Irodabútorállamonya is szépen gyarapodott, és van három új telefonja is. Megtakarítása érdekes módon állítása szerint nincs.