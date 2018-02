Nyilvános Orbán Viktor és a kormánytagok vagyonnyilatkozata

Nyilvánosak lettek a kormánytagok és közjogi méltóságok vagyonnyilatkozatai is. Orbán Viktor miniszterelnök anyagi helyzetében nem történt érdemi változás. Áder János köztársasági elnöknek 2017-ben az előző évhez képest nőttek a megtakarításai. Kövér László vagyona nem változott.

A miniszterelnök vagyoni helyzete nem változott

Orbán Viktor miniszterelnök megtakarítása 742 ezer forintról 993 ezer forintra nőtt. A családi házukra felvett hitelt tovább törlesztették, a tartozás így 4 783 328 forintra csökkent. A miniszterelnök anyagi helyzetében tehát lényegi változás nem történt.

A közjogi méltóságok vagyonnyilatkozata

Áder János köztársasági elnöknek 2017-ben az előző évhez képest nőttek a megtakarításai, amelyek kizárólag elnöki javadalmazásából származnak.

Van egy 122 ezer euró értékű életbiztosítása, ez egy év alatt mintegy 2 millió forint értékben növekedett. A köztársasági elnök emellett 2017-ben 5 millió forinttal, 14 millió forintra növelte forint folyószámlán tartott megtakarítását.

Tartós befektetési értékpapírszámláján 2,5 millió forint maradt, 28 ezer eurót (9 millió forint) érő befektetési jegyét is megőrizte, ugyanakkor amerikai dollárban tartott megtakarításai csaknem felére, 1700 dollárra (420 ezer forint) apadtak, két éve vásárolt, egymillió forint értékű Prémium államkötvénycsomagját pedig eladta.

Az államfő továbbra is résztulajdonosa két ingatlannak: egy II. kerületi társasházi lakásnak és egy kisoroszi családi háznak. Előbbit 2002-ben, utóbbit 2005-ben vásárolta.

Áder János 2016-ban sem tartott igényt saját autóra, és más nagy értékű ingósága sincs.

Kövér László házelnöknek sem az ingatlanjaiban, sem az ingóságaiban nem állt be változás 2017-ben, viszont jelentős mértékben tudott törleszteni egy pénzintézeti számlakövetelést. Ezzel párhuzamosan lényegesen csökkent az életbiztosítás megtakarítása.

Lázár Jánosnak megmaradtak az ingatlanjai

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek van egy hódmezővásárhelyi háza (ennek felerészben tulajdonosa), van több szántója is. Emellett három vásárhelyi erdő, egy legelő, töltés, egy kivett mocsár, egy vegyes (szántó, erdő, legelő) ingatlan tulajdonosa. Vett egy mádi szőlőt és egy autót is.

Nőtt a tartozása 35 millióról 55 millióra a pénzintézetekkel szemben, 40-ről 32 millióra csökkent magánszemélyek felé. A képviselői és miniszteri fizetésén túl földbérletből és osztalékból is kap pénzt, bruttó 10 milliót.

Rogán Antalnak jövedelme van a szabadalmából

Rogán Antal miniszternek, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének van egy lakása, és megvan a balatonlellei nyaralójának fele is. 2011 óta bérel egy autót, a takarékbetétben elhelyezett megtakarítása 691 ezer forint, és tavalyhoz hasonlóan 18,2 millió forinttal tartozik magánszemélyeknek. Emellett szerepel egy 25 millió forintos eseti jövedelem találmányi hasznosítási díj jogcímen a Mobilsign Kft.-től egy digitális aláírással kapcsolatos találmány révén.



A szabadalmam kapcsán történt változás a vagyonnyilatkozatomban, ami nem meglepetés, hiszen azt már a tavalyi nyilatkozatomban is feltüntettem - mondta Rogán Antal az Origónak. Az elmúlt évben külföldről is többen érdeklődtek az ötlet iránt, van ahol már bejegyzésre került, máshol még tart ez a folyamat. A licencet számos magáncég hasznosította Magyarországon és külföldön egyaránt. Természetesen mindebből következik, hogy az adott cégnek ebből bevétele származott, amiből fizetett a jogtulajdonosoknak – mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

A szabadalomból származó jövedelmet családi döntés alapján a felesége bevételéből kiegészítve lakáshitelük törlesztésére fordították - tette hozzá és természetesen minden, ezzel kapcsolatos adót megfizetett. A licenc kapcsán nem csak Rogán Antalt, de a Mobilsign Kft.-t is kerestük, akik az Origo megkeresésére annyit közöltek: a cég éves mérlege és pénzügyi beszámolója a társaság gazdasági működésével és pénzügyi eredményeivel kapcsolatos valamennyi nyilvános adatot tartalmazni fogja.

Semjén Zsolt egymillió forintot tett félre

Semjén Zsolt vagyoni helyzetében mindössze annyi változás állt be, hogy 1 millió forinttal több készpénzzel rendelkezik tavalyhoz képest, illetve tartoznak neki 1,5 millió forinttal. A többi változatlan: két II. kerületi ingatlan felét, valamint egy balatonfenyvesi üdülő haszonélvezeti jogát birtokolja, illetve antik bútorokat, születésétől fogva.

Szijjártó Péter szüleinek tartozik, Varga Mihálynak kevesebb adóssága van

Bár valamelyest nőttek Szijjártó Péter megtakarításai a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest, továbbra is 30 millió forinttal tartozik szüleinek. A dunakeszi háza a mostani vagyonbevallásban is szerepel, Szijjártó felerészben tulajdonosa. 3/5 részben van a nevén egy győri ház is.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek továbbra is két budapesti és két karcagi ingatlana van részben, vagy egészben. Annyi változott, hogy 2017-ben már 6 millió forintja volt államkötvényben, és egy kicsit sikerült ledolgoznia a banki adósságából (3,785 millió forint).