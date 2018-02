Nem tudta tisztázni Vona Gábor zavaros ingatlanhelyzetét

Vona Gábor, a Jobbik elnökének a vagyoni helyzete érdemben nem változott 2016-hoz képest, legalábbis ezt állítja. Tavaly vett egy legelőt, ami még most is a tulajdonában van, miközben továbbra sincsen semmilyen ingatlana és a képviselői fizetésén kívül jelentős bevétele. Nagy kérdés, hogy valójában kinél is lakik. Zavaros ingatlanhelyzetét tehát továbbra sem tudja tisztázni.

Vona Gábor még 2016-ban egy 1501 négyzetméteres bárdudvarnoki ingatlant vásárolt. A terület legelőként van feltüntetve a Jobbik elnökének vagyonnyilatkozatában. A megvásárolt területnek felerészben tulajdonosa a politikus. A Jobbik elnöke ezenkívül egy 500 ezer forintos prémiumkincstárjeggyel rendelkezik a legfrissebb vagyonnyilatkozata alapján.

Ezenkívül szinte teljesen üres vagyonnyilatkozatot adott le Vona Gábor.

A Jobbik elnökének ugyanis a vagyonnyilatkozata szerint se ingatlana, se céges érdekeltsége, se autója, se adóssága nincsen. Hasonló volt a helyzet 2016-ban is, így most sem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen akkor kinél is lakik a Jobbik elnöke.

Az éppen allahozással, iszláméltetéssel és a határzárról való hazudozásával lebukott Jobbik-ellen vagyonnyilatkozata így több kérdést felvet. Elsősorban természetesen a lakhatásával kapcsolatban.