209 millió forint adományt gyűjtött adventkor az Ökumenikus Segélyszervezet

2017 adventjén az Ökumenikus Segélyszervezet 22. alkalommal indította el Országos Adventi Pénzadománygyűjtését. A szeretet.éhség. mottóról és tört mézeskalácsszívről ismert felhívás hatására, a gyűjtés partnereinek és a médiának köszönhetően mintegy 630 ezren csatlakoztak a Segélyszervezet célkitűzéseihez.

A gyűjtésnek ezúttal is nagyszabású figyelemfelhívó akció adta meg a kezdő lendületet: a szervezet önkéntesei – köztük számos ismert sportoló, tévés személyiség és énekes – 1353 darab mézeskalácsszívet sütöttek meg és díszítettek fel az Akvárium Klubban november 17-én. A hagyományoknak megfelelően advent első vasárnapján közös ünnepi gyertyagyújtásra gyűltek össze az összefogás partnerei. A Segélyszervezet országos központjában tartott sajtótájékoztatón Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövetek, valamint Lehel László ismertették az adománygyűjtés célkitűzéseit.



Advent időszakában a hagyományoknak megfelelően a Segélyszervezet számos ünnepi segélyakcióval – élelmiszer- és ajándékcsomag-osztásokkal, családi és gyermekprogramokkal, erdélyi és kárpátaljai adományakciókkal, továbbá hatezer rászorulót vendégül látó szeretetvendégség sorozattal – tette szebbé családok ezreinek karácsonyát országhatáron innen és túl.

Az adománygyűjtés fókuszában most sem az ajándékozás, hanem a Segélyszervezet mindennapokban folytatott szegénység elleni küzdelme volt, melyet országos intézményhálózatán keresztül folytat az év 365 napján.

Emellett felújítják és bővítik az Időskorúak gondozóházát a Dunavarsány melletti Erőspusztán és rendbe teszik a miskolci Családok átmeneti otthonának udvarát, négy helyszínen indítanak bántalmazottaknak segítséget nyújtó régiós krízisambulanciát, Gyulán felújítják a hajléktalanok átmeneti szállóját, továbbá új szociális és fejlesztő központot alakítanak ki Sopronban.

Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója emlékeztetett: tavaly adventkor 22. alkalommal indították el az országos adventi pénzadománygyűjtését. A "szeretet.éhség." mottóról és tört mézeskalácsszívről ismert felhíváshoz mintegy 630 ezren csatlakoztak.

Azt mondta: az összefogáshoz sokféleképpen lehetett csatlakozni, de a legnépszerűbb adományozási forma ezúttal is a 1353-as adományvonal volt. Advent időszakában 357 ezer alkalommal tárcsázták országszerte a telefonszámot, hívásonként, illetve sms-enként 250 forintot felajánlva. Az adományvonalon 89 millió forint érkezett.

A november 13. és december 31. között megvásárolható 250 forintos adománykuponokból 60,6 millió forint gyűlt össze. Az Opera idén is megrendezte Diótörő-fesztiválját, az operaház mellett idén az Erkel Színháznál is gyűjtöttek, a két helyszínen 275 ezer forint adomány gyűlt össze.A sikerben, a több mint 242 ezer kupon értékesítésében a gyűjtés állandó arcán, Kovács Koko Istvánon kívül fontos szerepe volt az adománykuponok értékesítésében részt vevő pénztárosoknak is.

A Segélyszervezet stratégiai partnerein túl 2017-ben is számos vállalat csatlakozott a szeretet.éhség. adománygyűjtéshez. A felajánlások nagyságrendje ezúttal is széles skálán mozgott. A nagyvállalatok többmilliós támogatásaitól a kisebb munkahelyi gyűjtésekig sokféle további felajánlás érkezett. 2017-ben minden eddiginél több partner szervezett munkatársai között perselyes adománygyűjtést, valamint tárgyi gyűjtéseket.

A hagyományoknak megfelelően partnercégek fogadták örökbe az ünnepi ételosztások egyes napjait is.

A magánadományozóktól és a vállalatoktól mindösszesen 59 259 226 Ft érkezett az adventi időszakban.

A budapesti Bazilika mellett négy héten át nyitva tartó szeretet.éhség. adományponton 318 önkéntes 967 órán át segítette a gyűjtést. Az Önkéntesek Világnapja alkalmából, 2017 legkiemelkedőbb önkénteseinek kitüntetése mellett Vastag Csaba énekes több éves lelkes önkéntes munkáját is itt köszönte meg az Ökumenikus Segélyszervezet. Az egymást váltó önkéntesek százaihoz immár második alkalommal csatlakozott Iain Lindsay brit nagykövet, aki nemcsak a sütésbe csatlakozott be feleségével, Bridget Lindsayvel és munkatársaival, hanem videóüzenettel is adományozásra buzdított. Az ünnepi-, segély- és figyelemfelhívó akciók (különösen is az ételosztások) segítőjeként további 94 fő szakított 422 órát arra, hogy az adventi időszakban személyesen is részt vegyen a rászorulók megsegítésében. Az összesen 1389 órát segítő 412 fős önkéntes közösségben magas volt a vállalati partnerektől csoportosan érkezők aránya.

Fontos, példamutató szerepet játszottak az adománygyűjtésben az ismert emberek, sztárok, közéleti személyiségek is. Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövetek mellett tevékenyen részt vettek az ünnepi összefogásban a szervezet munkáját rendszeresen segítő sztárok is: az Operaház vezetői és művészei, köztük Ókovács Szilveszter főigazgató. Wolf Kati, Vastag Csaba, Péter Szabó Szilvia énekesek, Nagy Ervin, Józan László, Nagy Alexa, Mérai Katalin és Kiss Péter Balázsszínészek, Dombóvári István humorista, Katus Attila, Gyurta Dániel, Kiss Gergely, Berki Krisztián, Risztov Éva, Verrasztó Evelyn, Ungvári Miklós, Fábián László, Szatmári András, Marcz Tamás, Vincze Ottó és Csernoviczki Éva sportolók, továbbá D. Tóth András, Iszak Eszter, Szabados Ágnes, Forró Bence, Barabás Évi műsorvezetők és Kovács Lázár sztárséf.

Nagyban segítette a kitűzött célok elérését az adománygyűjtő szpotok térítésmentes vagy rendkívüli kedvezményes sugárzásával és a figyelemfelhívó akciókról való tudósításukkal a különböző médiumok.

Lehel László a 2017. évi Országos Adventi Pénzadománygyűjtés eredményeit ismertető prezentációjában a korábbi évekhez hasonlóan azt is részletezte, hogy a Segélyszervezet 2018-ban milyen célokra kívánja fordítani a felajánlott adományokat. Az elnök-igazgató, emlékeztetve a meghirdetett jelmondatra – „Ételt az éhezőknek, Otthont az Otthontalanoknak, Esélyt az esélyteleneknek!" –, azt hangsúlyozta, hogy a Segélyszervezet munkájában az azonnali, kézzelfogható támogatás mellett nagy hangsúlyt kapnak azok a fejlesztések és hosszú távú programok, melyek keretében kitörési pontokat is tudnak kínálni a szegénységből.

Az Adventben beérkezett adományok, a Segélyszervezet gyakorlatának megfelelően, a legszigorúbb nemzetközi sztenderdek szerinti KPMG könyvvizsgálat mellett kerülnek felhasználásra. A szervezet honlapján tett vállalásoknak megfelelően a beérkezett adományok 85%-át közvetlenül a rászorulókat segítő tevékenységek finanszírozására, 6%-át a visszacsatolásra, adománygyűjtésre és önkéntes menedzsmentre, míg 9%-át az átlátható, szakszerű és fenntartható segítségnyújtás feltételeinek megteremtésére fordítja.