Eső, hó, mínuszfokok - Ilyen időnk lesz jövő héten

A következő napokban is folytatódik a hideg, télies időjárás, többfelé a maximumok is alig haladják meg a fagypontot. A hét közepén ismét várható havazás is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.