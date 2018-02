Sok mindent el lehet mondani az ellenzék pártjairól, de azt egészen biztosan nem, hogy tökéletes lenne közöttük az összhang. Most Hadházy Ákos mutatta be, mit is kell érteni ezen. Az LMP társelnöke a Népszavának adott interjújában gyakorlatilag minden ellenzéki szereplőt kiosztott: Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíciónak és Karácsony Gergelynek is üzent. Simicska Lajossal való kapcsolatáról nem szívesen beszélt, ahogy korábban is hallgatott róla. Csakhogy előbb az Origo, aztán Ripost lebuktatta, így el kellett ismernie a titkos kapcsolatot.