Milliónál több elektronikus beadványt fogadtak polgári perekben a bíróságok

Több mint egymillió elektronikus beadványt fogadtak már be a bíróságok polgári perekben, az így kiküldött dokumentumok száma pedig a kétmilliót is meghaladja - tudatta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közleményben hétfőn az MTI-vel.

Idén január 1-étől a büntetőügyekben is elindult az elektronikus ügyintézés, ennek kapcsán csak januárban már több mint 13 ezer beadványt fogadtak be a bíróságok büntető- és szabálysértési ügyekben is.

A bírósági e-ügyintézés káoszát vizionáló téves híradások sajnos azon szervezett sajtótámadások közé tartoznak, amelyek egyetlen célja, hogy aláássák a bíróságok működésébe vetett bizalmat - áll az OBH hétfői közleményében.

Nemrég az Origónak adott interjújában Handó Tünde, az OBH elnöke is arról beszélt: valós veszélyt jelentenek azok a szervezettnek tűnő sajtótámadások, amelyek a bírósági szervezetből származó álhírekkel próbálnak botrányt kavarni. Ez a teljes bírósági szervezet, 11 ezer ember munkájának eredményét veszélyezteti - jelentette ki az OBH elnöke.