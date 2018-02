Vona Gábor most egy sorosista szervezet hazugságával támadja a kormányt

Hát ez is elérkezett. Az örök porszívóügynök Vona, aki tavaly decemberben a balliberális találkozóhelynek számító Spinoza Házban nyilvánosan mosogatta Ágnes asszony módjára, - zsidózó és cigányozó - foltokban gazdag lelkiismeretét egy Kádár-világból itt ragadt nyugdíjas rádiósnak, most épp a nyíltan Soros György által támogatott Freedom House, a magyarországi demokrácia állapota tekintetében leminősítő kutatását idézi Facebook-oldalán. A kutatás megbízhatósága nem csak a támogató spekuláns miatt vonható kétségbe, hanem azért is, mivel olyan országok előzik meg Magyarországot a Freedom House listáján, mint Románia, ahol nemrég még az őshonos székelyek felakasztásáról beszélt a - most már - volt miniszterelnök, és ott olyannyira jól működik a demokrácia, hogy egy év alatt a harmadik kormány alakult meg a hetekben. Vona rögös úton, de közeledik Sorosék felé. A Soros-terv végrehajtása, azaz Európa közel-keleti és afrikai migránsokkal történő „színesítése" amúgy sem jelenthet a Jobbik elnökének problémát, hiszen néhány éve már hitet tett a muszlim emberek mellett és azt mondta, hogy „az iszlám az emberiség utolsó reménye".

Vona a bejegyzése alátámasztása érdekében a balliberális propagandaműhely, a HVG vonatkozó cikkére hivatkozik, akik a sorosista Freedom House-hoz hasonlóan „elfogulatlan és objektív" cikkben emlékeznek meg a „megkérdőjelezhetetlen" hitelességű kutatás eredményeiről.

A Freedom House-ról érdemes tudni, hogy éppen olyan kitartott szervezet, mint Soros hazai pártfogoltjai: az Átlátszó, a Helsinki Bizottság, az Amnesty International vagy épp a Transparency International. A sort persze hosszasan lehetne folytatni.

A Freedom House honlapja szerint csak 2010-ben 100.000-tól 250.000 Dollár közötti összeggel – tehát kb. 24-től 60 millió forinttal - támogatta az Open Society Foundation, tehát Soros alapítványa a szervezetet.

Sorosék szerint Románia a virágzó demokrácia

A kutatás hitelességét ezenfelül az is kissé kétségessé teszi, hogy a Freedom House listáján jobban szerepelt a demokrácia állapota tekintetében az a Románia, ahol egyébként a harmadik kormány alakult meg a 2016. decemberi választások óta, és a – most már – volt miniszterelnök, Mihai Tudose az őshonos székely-magyarok felakasztásával fenyegetőzött pár hete. De ebben az országban működik a DNA nevű korrupcióellenes ügyészség is, amely tevékenységének objektivitása és a politikai motivációktól való függetlensége erősen kétségbe vonható, és akkor enyhén fogalmazunk. (Emlékezzünk csak vissza, hogy ez a szervezet hurcolt meg pár éve, számos magyar politikai vezetőt, így Antal Árpádot és Ráduly Róbertet is, akik két székelyföldi város: Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda magyar polgármesterei.)

Svédország: az élhetetlen szabadság

De a cukipárt elnöke által hivatkozott Freedom House "kutatása" megállapítja azt is, hogy például Svédországban számít tökéletesnek - 100 pontot ért el - a demokrácia állapota a szemléletük szerint.

Ehhez azért érdemes annyit hozzáfűzni, amiről már az Origo is számos cikkben beszámolt, hogy Svédország nagyvárosai a „virágzó demokrácia" közepette lassan élhetetlenné válnak a svédek számára a migránsok ámokfutásainak köszönhetően. Svédországban november óta öt csoportos nemi erőszakot követtek el, de megszaporodott a rendőrök elleni támadások száma is, és például Malmőben, lassan kezd kicsúszni az irányítás a helyi rendőrség kezéből. Malmőben - a város számarányához képest - ölték meg a legtöbb embert tavaly és tavaly előtt, Marseille után... De írtunk arról is, hogy egy mostani bűnügyi statisztika szerint olyannyira "jó" például nőnek lenni ebben a csodás északi demokráciában, hogy minden nyolcadik lány vagy nő nemi erőszak áldozata lesz. Amelyeket jelentős részben migránsok követnek el.

Vona: a terrorszervezet Szürke Farkasoktól a sorosista Freedom House-ig

Nos tehát a Jobbik elnöke most épp egy sorosista kutatással támadja a kormányt, vélhetően mert ma épp úgy kelt fel, hogy a balliberális embereknél kellene bevágódnia, így posztolt egy HVG cikket.

A probléma csak az, hogy minden nap előkerül egy olyan felvétel, amin az örök porszívóügynök épp az iszlámot dicséri, a nagy turáni testvériséget élteti, esetleg a török szélsőségesek, a Szürke Farkasok társaságában ünnepelteti magát.

Számunkra tehát érthetetlen, hogy hogy jut el egy politikus a turáni testvériségtől a sorosista Freedom House-ig, de Vona rá se ránt ilyen apróságokra, és bármit vagy az ellenkezőjét is megpróbálja ránk sózni. Hiszen így működik egy jó porszívóügynök.

Mindenesetre éppen emiatt érdemes fenntartásokkal kezelni a Jobbik elnökének állításait, állásfoglalásait, mert bár most épp azt mondja megtartaná a déli határt védő kerítést, de ki tudja mit fog mondani erről 2018. áprilisában? Addig még rengeteg idő van, és ennél nagyobb vargabetűket is sikerült már leírnia az elmúlt néhány évben.

Ma a sorosista Freedom House kamukutatását idézi, néhány hónap múlva simán elképzelhető, hogy a magyarországi bevándorlás indokoltságáról, vagy a "közös európai megoldásról" fog papolni a menekültügyben, fél év múlva pedig eljuthatunk akár a mecsetépítés támogatásáig is. Ismerve a Jobbik elnökét.

