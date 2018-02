Sorost ismételgeti az ENSZ

Határok nélküli világot vizionáló liberális migránspárti emberek készítik elő az ENSZ Migrációs Globális Kompakt szövegét - írja a Figyelő.hu. Szerintük az egyezményt azért hoznák létre, hogy azzal - Soros György hálózatához hasonlóan - a migráció pozitív hatásait helyezzék előtérbe és globális szinten a migrációt támogató környezetet alakítsanak ki.

Az ENSZ intézményeiben, illetve a Migrációs és Menekültügyi Globális Kompaktok létrehozásán dolgozó szervezetek célja, hogy tető alá hozzanak egy migránsügyi megállapodást, amely az egész világot lefedő migrációs és menekültügyi szabályrendszert állítana fel. A Figyelő.hu most részleteiben is ír arról, hogy kik is dolgoznak az egyezmény ratifikálásán.

António Guterres ENSZ főtitkár januárban egyértelművé tette, hogy szerinte

a migráció egy pozitív jelenség, mely erősíti a gazdasági növekedést, csökkenti az egyenlőtlenségeket és összeköti a különböző társadalmakat.

Korábban pedig arról beszélt, hogy "a migráció a megoldás a globális problémákra és Európa számára, ezért létfontosságú". A portál megjegyzi, hogy abba az irányba mutat, hogy egy előre eldöntött vágányon halad a migrációs dokumentum kidolgozása, és amely teljes mértékben szembehelyezkedik a magyar bevándorláspolitikával.

Fontos kulcsszereplő Filippo Grandi, ENSZ menekültügyi főbiztos is, aki a tervezet szövegét terjeszti majd be az ENSZ közgyűlése elé. A főbiztos sosem titkolta álláspontját az illegális bevándorlásról, 2017 szeptemberében például arról beszélt, hogy szerinte

Magyarország túl szigorúan korlátozza a menekültek védelméhez való hozzáférést, valamint meglehetősen alacsony a beadott menekültügyi kérelmek elfogadási aránya.

Filippo Grandi inkább azon a véleményen van, hogy a közvéleményben erősíteni kell a bevándorlókról kialakított pozitív képet. Louise Arbour migrációs különmegbízott arról értekzett, hogy a jelenlegi kirekesztő munkaügyi politika, és egyéb gyakorlatok miatt csökken a migránsok lehetőség, hogy teljesen beilleszkedjenek a társadalmakba. Ezért felszólította az összes tagállamot, hogy nyissa ki a jogi utakat a migráció előtt.

A migrációs különmegbízott tevékenysége olyannyira elnyerte Soros György tetszését, hogy

a milliárdos tőzsdespekuláns személyesen adta át neki a Közép-európai Egyetem (CEU) Nyílt társadalom díját.

AZ ENSZ számos szervezettel áll konzultációban a bevándorlással kapcsolatos törekvései kapcsán, ezek közül a legfontosabb a Nemzetközi Migrációs Bizottság, amelynek deklarált célja, hogy képviselje a migránsokat és az emberkereskedelem áldozatait.

A szervezet vezetője Maria Pia Belloni Mignatti már jóval a 2015-ben kirobbant tömeges bevándorlási hullámot megelőzően, 2012-ben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy tucatnyi uniós tagállam nem hajlandó egészségügyi ellátást biztosítani az illegális bevándorlóknak.

Az illegális migránsoknak ugyanolyan ellátást kéne kapnia, mint az adófizető polgároknak.

Justine Gitanjali Senapati a Nemzetközi Migrációs Bizottság végrehajtó szervének indiai származású titkára még ennél is erőteljesebbenen vállalja fel Soros György határok nélküli elképzeléseit. Egy cikkében azt írja, hogy

az ENSZ egy határok nélküli világon dolgozik, ő pedig ennek hatására egy globális polgárként tekint magára.

Egy diákok előtt tartott beszédében pedig kifejtette, hogy az emberiségnek úgy kellene együttélnie, mint egy nagy családnak.