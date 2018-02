Szatyorban vitték a 250 milliós kenőpénzt Botka Lászlónak

250 millió forint kenőpénzt kért zsebbe a szocialista Botka László és Toller László 2004-ben egy pécsi ingatlanüzletért cserébe - erről egy német ingatlanbefektető cég magyarországi megbízottja számolt be az ECHO TV Híradójának. A férfi azt állítja: a Botka László által kiszemelt milliárdos nagyságrendű ingatlanprojektben a kenőpénzeket személyesen vették át az MSZP-s politikusok. Azt is elárulta, hogy ő maga is adott át csúszópénzt egy reklámszatyorban. A férfi hivatalosan hétfőn nyújtja be tanúvallomását a Fővárosi Törvényszékhez.

Összesen 250 millió forintot kért zsebbe Botka László és Toller László azért, hogy tető alá hozzanak egy ingatlan üzletet Pécsen. Botka hozta a projektet, Toller simítgatta helyben az ügyeket és közösen intézkedtek a Gyurcsány-kormány gazdasági minisztériumában – derült ki a férfi vallomásból.

Az Echo TV-nek F. Attila ezt mondta:

"A vételárat a pécsi vagyonkezelő felé a szerződés szerint a befektetők a bankon keresztül elutalták, dr. Botka László és Toller László urak felé pedig a 250 millió forint több részletben a befektetők engedélye alapján megfizetésre került. Nyilván a bankból, csak kisebb részletekben, hosszabb idősíkban lehetett ezt készpénzben megoldani. Jómagam egy alkalommal vittem összeget, ami egyébként 50 millió forint volt, méghozzá a Parlament melletti Biarritz étterembe, ahol az emeleti részen várt Botka László és Toller László, az átvétel ott történt meg. A reklámszatyorban lévő pénzt átvették, majd valamelyik úr sofőrje levitte a szolgálati járműbe, a többi tételt kollégáim több kisebb részletben vitték kézhez dr. Botka László és Toller László uraknak."

A férfi azt állítja, a befektető magyar partnere maga is reklámszatyorban hordta a pénzt a MSZP-s politikusoknak. Most részletesen beszélt a csúszópénzekről és arról is, hogy miért nem volt „más választásuk", mint fizetni - ezek a részletek a Szegedma internetes oldalán olvashatóak.

Az ügy 2000-ben indult, amikor egy német befektető ingatlan-projektet keresett Magyarországon. Végül Botka László segítségével Pécsett kötött ki, azért, mert Botka és az akkori pécsi polgármester, Toller László nagyon jóban voltak. Több milliárdos nyereséggel kecsegtető beruházást készítettek elő a németek, magyar partnereikkel együtt, de a sikerhez Botka László és Toller László személyes „ügyintézése" kellett, amiért 250 millió forintot kértek zsebbe – mondja a férfi.

A tanúvallomásában – amit hivatalosan hétfőn fog benyújtani a törvényszékhez, mert a csütörtöki tárgyaláson elnapolták az ügyet egy betegség miatt – azt mondja: ő maga személyesen is vitt egyszer 50 milliót Botkának és Tollernek egy Parlament melletti étterembe, végül kisebb részletekben kapta meg a két politikus a 250 milliót, mert csak így tudták feltűnés nélkül kivenni a pénzt a bankból. A férfi azt mondta, nem volt más választásuk, mint fizetni, mert máskülönben elbukták volna az ingatlan-projektet.

Botka László közleményben tagadta az állításokat. Azzal védekezik, hogy az érintett időszakban sem polgármester, sem pedig országgyűlési képviselő nem volt. Ez azonban nem igaz: Botka az 1998 és 2002 közötti időszakról beszél, a tanú azonban 2004-ről. Ekkor Botka László már Szeged polgármestere volt és 2002-től 2010-ig országgyűlési képviselő is.