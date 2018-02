Vágó István "kvízprofesszor" újabb botránya

Minden bizonnyal elszakadt a cérna Vágó Istvánnál akkor, amikor tudomására jutott, hogy Köves Slomó, az EMIH hitközségi vezetője a KDNP-s Hollik Istvánt támogatja az áprilisi választáson. A Magyar Hírlap írta meg elsőként, hogy Gyurcsány egyik legfőbb embere azt írta Facebook hozzászólásában, hogy nehezen viseli a „kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát”, nem hatják meg a szertartásaik, és nem érez velük közösséget. A bejegyzésen megdöbbenő ATV-nek a bukott kvízprofesszor megerősítette, hogy ő írta ezeket a sorokat, és összefüggéstelen magyarázkodásba kezdett, amiből nagyjából annyit lehetett kihámozni, hogy természetesen a legkevésbé sem tekinthető antiszemitának a bejegyzése. A nevetséges indoklás: mert ateista.

Egészen valószerűtlen hozzászólást sikerült produkálnia Vágó Istvánnak egy Facebook-bejegyzés alatt Köves Slomóval, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbijával kapcsolatban. Ismert, a hitközségi vezető arcképe és néhány mondatos üzenete szerepelt a KDNP-s Hollik István egyik szórólapján, aki a Budapest 1-es számú választókörzetében méretteti meg magát. Több sem kellett a Gyurcsány körül ugrabugráló nyugdíjas (egyetlen egy országos televíziónak sem kellő) tévésnek és a következőket írta:

Ateistaként nem érdekel a zsidók és az I.ten (kiírva vagy kipontozva, nagy- vagy kisbetűvel, nekem édesmindegy) viszonya, nehezen viselem a kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát, nem hatnak meg szertartásaik, és semmi közösséget nem érzek velük. És nem is akarok.

A szóban forgó komment annyira abszurdan hordozza magában az antiszemita kliséket, hogy az ATV fel is hívta Vágót, aki végül őrült magyarázkodásba kezdett.

Vágó magyarázkodik, de még hogy!

A műveltségével napi szinten kérkedő, magát kívzprofesszornak nevező, bukott tévés megerősítette az ATV-nek, hogy az ő szellemi terméke a kaftános-pajeszos-kalapos zsidókról értekező gondolatfoszlány. Ezután nem volt más hátra, mint az indoklás, Vágó a következőképpen próbálta megoldani szorult helyzetét:

Szerinte nincs antiszemita felhangja a bejegyzésének, mert ateista, nem hisz Istenben, és nem mondhat mást, mint ha valaki, aki ennyire látványosan hisz Istenben, azzal neki „nagyon sok dolga nincsen”, mert az élet alapvető kérdéseiről sem fognak tudni diskurálni. Már csak azért sem, mert, szombaton is szeret autózni, és szívesen fogyaszt disznóhúst is, „amit amazok nem néznek jó szemmel.”

Mivel nem könnyen értelmezhető Vágó reakciója, érdemes lehet egy rövid összefoglalóban értékelni az elhangzottakat:

Vágó ateista, nem hisz Istenben

Vágó szombaton is szeret autózni

Vágó szívesen fogyaszt disznóhúst

Mi az, ami ebből következik?

Nincs antiszemita felhangja a bejegyzésnek.

A Demokratikus Koalíció egyelőre nem segített értelmezni Vágó sorait.

Havas Henrik zaklatási ügyében néma maradt

Nincs túl jó formában mostanában a DK-s politikus, hiszen Havas Henrik zaklatási ügye kapcsán is sikerült kellemetlen helyzetbe lavíroznia magát. Amikor a témába vágó kérdéseinkkel megkerestük őt, nem volt hajlandó érdemben kommentálni a történteket, csak egy dadogásra tellett tőle. Amikor ezt megírtuk, erőteljesen megsértődött, olyannyira, hogy kollegánk nevét és telefonszámát is közzétette közösségi oldalán, amolyan kuruc infós módon. Ebben a Facebook-bejegyzésben azonban véletlenül elszólta magát: maga is tudja, hogy Havas szexuális zaklató. Vágó István ugyanis 7 évvel ezelőtt a róla szóló könyvben maga tartotta fontosnak elmondani, hogyan viselkedett Havas a feleségével - jelenlétében. Ennek ellenére nem volt hajlandó nyilvánosan elítélni Heti Hetes-beli politikai harcostársát.