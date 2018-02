Juhász Péter úgy megverte élettársát, hogy nem tudott felkelni

A Tények megszerezte a bírósági peranyagot és a gyámügyi osztály dokumentumait is. Juhásznál a gyerekeiről veszélyes közegészségügyi viszonyok voltak és előfordult, hogy Juhász a gyerekei előtt drogozott. Az iratok szerint Juhász Péter brutálisan megütötte gyermekei édesanyját. A papírok szerint a megalázott, megvert asszony a balliberális politikus felfoghatatlanul gyáva akciójakor éppen „menstruált, ruhástul bőgött, térdig véres volt", aminek következtében nem tudott felkelni. Az ép ésszel felfoghatatlan jelenetsorok között kirajzolódik Juhász valódi énje: az ellentmondás nem tűrő, gátlástalan, hatalom-centrikus, ugyanakkor sikertelen politikus képe, aki a nők elleni erőszaktól sem riad vissza, ha a pillanatnyi helyzete úgy kívánja. Döbbenetes sorok következnek a balliberális politikai elit egyik ünnepelt sztárjáról.

A TV2 hírműsora, a Tények megszerezte a bírósági peranyagot és a gyámügyi osztály dokumentumait is. Ezekből a dokumentumokból közlünk sokkoló részleteket. Az iratok szerint a politikus évekig terrorizálta volt élettársát mielőtt megverte. Az egyik dokumentumban például a következőt írták:

A peres felek közötti kapcsolat már jóval az elköltözést megelőzően megromlott, felperes gyakorlatilag éveken keresztül élt az alperes verbális bántalmazása, érzelmi zsarolása, valamint folyamatos pszichés elnyomása alatt, amihez még egy nagyfokú anyagi bizonytalanság is társult.

Korábban a Bors számolt be arról, hogy a politikus bő egy éve összeverte volt élettársát. A peranyagban az akkorra már az idegösszeomlás szélére került asszony részletesen beszámolt a történtekről

Amikor karácsonyra hazajöttem - Juhász Péter 2 napra bezárt a lakásában, azzal az indokkal, hogy meg kell beszélnünk az életüket, melyek során begyógyszerezett, sőt tettleg is súlyosan bántalmazott is, amikor és nem tudtam/akartam neki elszámolni az időmmel, illetve nem voltam neki hajlandó rátenni a kezemet az ujjlenyomat-olvasóval működő telefonra.

A Tények újabb részleteket hozott nyilvánosságra a balliberális politikus asszonyverési botrányával kapcsolatban:

48 kg voltam, lenyomott a kanapéra és rám térdelt és megütött, már akkor feldagadt. Aztán nyugatót és altatót adott, és még egy éjszakát ott töltöttem. Menstruáltam, ruhástul bőgtem, térdig véres voltam...nem tudtam felkelni.

Juhász egykori élettársa jogi képviselőjét és új párját fenyegette, gyermekeit folyamatos lelki nyomás alatt tartotta

A politikus nem csak egykori élettársával volt erőszakos, de a nő jogi képviselőivel is. Az asszony új párját pedig rendszeresen fenyegette. Közvetetten a gyerekeit is folyamatos lelki nyomás alatt tartotta. Az iratok szerint a gyerekeket a politikus többször meg is próbálta elrabolni.

2017 augusztusában az édesapjuknál töltöttek egy hetet, azonban arra az időpontra, amikor gyermekeit vissza kellett volna vigye édesanyjukhoz, az Együtt politikai tüntetést szervezett. Ezzel ellehetetlenítve az utazást.

Zsarnokoskodott a családja felett: a gyerekek csak kényszerből beszéltek az apjukkal, tetvesek lettek nála

Juhász Péter az előzetesen mindkét fél által elfogadott szerződést is felbontotta, ami megszüntette annak lehetőségét, hogy a gyerekek és édesanyjuk továbbra is külföldön éljenek. A hirtelen költözés miatt az asszonynak 3 600 fontot azaz mintegy 1 200 000 forintot kellett volna fizetnie. Az asszony a három gyerekkel végül mégsem ezért költözött Magyarországra, hanem mert az édesanyja súlyos beteg lett. Az Együtt elnöke azonban ez sem érdekelte, és elvitte a gyereket haldokló nagymamájuk mellől. Bár már Magyarországon éltek, a volt élettársnak néhány fontos irata még Angliában volt.

Ilyen körülmények között ... nyilvánvalóan vissza kellett utaznia Londonba, amit Juhász Péter rendőrség segítségével próbált megakadályozni.

A politikus az asszony beleegyezése nélkül a gyerekeket beiratta egy magyarországi iskolába. A gyerekeknek így évet kellett volna ismételniük, ám a csatolt pszichológiai vélemény szerint egy ilyen külső hatás maradandó károsulást okozhat egy gyermek fejlődésében. A nő szerint Juhász Péter csak ki akarta sajátítani a gyerekeket, ugyanis egyébként semmilyen módon nem vett részt a nevelésükben. Egy az édesapjuknál töltött héten a gyerekeke tetvesek lettek, a politikus azonban nem volt hajlandó tetűfésűt sem venni arra hivatkozva, hogy ő „ilyenekbe nem fektet." A pszichológiai szakvélemény szerint a gyerekek csak kényszerből tartották a kapcsolatot apjukkal.

Rendszeresen fogyasztott kábítószert, volt, hogy a kisgyerekei előtt is

Az iratokból kiderül az is, hogy Juhász Péter rendszeresen fogyaszt kábítószert. A politikus mindig is félt a szomszédok és a szavazók véleményétől, ezért többnyire zárt helyeken - a lakásban, kocsiban, sőt gyakran a gyerekei társaságában - szívott marihuánát. Az irat szerint egyszer még saját magát is feljelentette az illegális szer fogyasztása és birtoklása miatt.

Juhász mára elismerte, hogy egy órán át "dulakodtak", amiben élettársa megsérülhetett

Az ellenzéki média mindezidáig hallgatott a történtekről, másfél nap után után azonban az Index érdemesnek tartotta arra a történetet, hogy egy pár sorban foglalkozzon vele. Igaz, alapvetően mentegetni próbálja. A Simicska-közeli lapnak sikerült elérni Juhász Pétert. (ez nekünk is sikerült, igaz, az Origót csak fenyegette). Az Index azon kérdésére, hogy került-e közben fizikai kontaktusba a keze volt élettársa arcával, elmondta, hogy ez egy egyórás, durva dulakodás volt, ami közben szerezhetett sérülést 48 kilós partnere. Magyarán a balliberális politikus baráti közegben sokkalta kitárulkozóbb volt, és elismerte, amit eddig tagadott: dulakodás volt közötte és élettársa között, amiben a nő megsérülhetett. Eszerint az agresszív férfi egy órán át dulakodott egy 48 kilós nővel (gyermekei édesanyjával), és közben megsérülhetett a nő. Nyilván magától. Megállapíthatjuk: erősen fogy a levegő Juhász körül.