Döbbenetes dokumentumokat mutat be a ma esti Tények a nőverő Juhászról

Megszerezte a TV2 hírműsora, a Tények a bírósági peranyagot és a gyámügyi osztály dokumentumait is. Minden túlzás nélkül, egészen megdöbbentő részleteket tárnak fel az anyagok. Ezek után - mindenfajta prejudikálás nélkül - Juhász Péternek azonnal el kellene tűnnie a közéletből. A Tényekhez jutott bizonyítékok közül egyet-kettőt idézünk, minden további részletet ma este hatkor a TV2-n láthatnak.

Juhász Péter éveken át kínozta, terrorizálta élettársát, anyagi bizonytalanságban éltek, gyerekeit is terrorizálta, az édesanyával példátlanul agresszív volt. Az iratokból kiderül, hogy kínozta például az asszonyt, amikor menstruált. A fizikai erőszak mellett a lelki terror is elviselhetetlen volt, Juhász Péter fenyegette az asszony jogi képviselőjét és új társát is.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy milyen borzalmas közegészségügyi körülmények között tartotta gyerekeit Juhász, amikor náluk volt. Az is kiderül, hogy Juhász változatlanul drogozik. És természetesen az is megdöbbentő, hogy azért szervezett egyszer egy politikai tüntetést Juhász, hogy ne érjen rá visszavinni anyjukhoz a gyerekeket. A gyámügyi jelentés pedig Juhász több állítását cáfoló tényt is tartalmaz. Vagyis, hogy mi mindenben hazudott Juhász Péter.

A ma este 6 órakor kezdődő Tények a lebukott asszonyverő Együtt-politikus, Juhász Péter botrányáról tehát számos, megdöbbentő részletet fog bemutatni, elmondani.