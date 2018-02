Hallgatnak a balliberális nőszervezetek Juhász Péter asszonyveréséről

Mélyen hallgatnak Juhász Péter, az Együtt elnökének bántalmazási ügyéről a máskor mindig oly hangos balliberális nőszervezetek. Juhászról a hétvégén derült ki, hogy terrorizálta, fizikailag és verbálisan is bántalmazta volt élettársát. A Tények vasárnapi adásában bemutatott gyámhatósági dokumentumok szerint Juhász Péter brutálisan megütötte gyermekei édesanyját. Kegyetlenül bántotta, amikor a nő menstruált, akkor sem hagyta békén, amikor az asszony tiszta vér volt. Juhász Péter először - szokásához híven - hazudozni kezdett, mindent tagadott, fenyegette, rágalmazta három gyerekének az édesanyját, majd az Indexnek elismerte, hogy megverte az asszonyt. Ahogy fogalmazott: egy órán át dulakodtak, és elképzelhető, hogy közben az asszony megsérült. Az Együtt sem határolódott el a pártelnökétől, továbbra is a helyén maradhat. És az ellenzéki propagandamédia is hallgat - vagy megpróbálják az asszonyverő, bukott politikust mentegetni.