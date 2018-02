A Momentum ennél már nem lesz szánalmasabb: büszkék zsidózó jelöltjükre

Nem mintha valaha is túl sokat gondoltunk volna a Momentum Mozgalomról, de a Nemes-ügy kezelése mégiscsak mérföldkő a viccpárt életében. Fekete-Győr Andrásék tényleg azt gondolják, hogy ahogyan ők zsidóznak, cigányoznak, buziznak, az nemhogy vállalhatatlan, hanem egyenesen a politikai kultúra magasfoka. Az igazság inkább az, hogy a Momentum talán még sosem volt ennyire ciki.

Lassan két hét is eltelt azóta, hogy nyilvánosságra hoztuk azt a hangfelvételt, amelyen Nemes Balázs a Momentum Mozgalom pécsi elnöke felszabadultan buzizik, zsidózik, és cigányozik. A 26 éves politikus nem csak vidéken erős embere a viccpártnak, hiszen annak országos listáján a nyolcadik helyen szerepel, sőt egyéni országgyűlési képviselőjelöltje is Baranya megyében.

Ezek fényében talán okkal lehetett feltételezni, hogy Nemes nem ússza meg sértetlenül a botrányt, és legalább az országos listáról leveszik, ha már az egyéni jelöltségének úgy sincs semmi tétje. Ehhez képest Fekete-Győr Andráséknak, nemhogy nem lett büdös a pécsi elnök, hanem egyenesen véres kardként hordozzák körbe, mint "megtért bűnöst".

Sokadjára szólunk, hogy a Momentum bármit is gondoljon magáról, nem egy szappanopera szereplője, és nem is egy tinisorozaté.

Akármennyire is nonszensz, a Momentum a két hónap múlva esedékes országgyűlési választások egyik indulója. Talán viselkedhetne ennek megfelelően.

Ehhez képest Fekete-Győr András és az összevissza hazudozó elnöksége meg sem szólalt az ügyben. Mindössze egy kétsoros, a valósággal totálisan szakító közleményt adtak ki arról, hogy gond egy szál se, hiszen éppen a Momentum mentette meg a nácik karmai közül Nemes Balázst. Kérdés lezárva. Arra még volt eszük, hogy pár nap lapítás után Nemes Balázzsal videóra mondassanak egy előre megírt szöveget arról, hogy ő mennyire sajnálja az egészet, majd múlt hét csütörtök este beküldték Kálmán Olga oroszlánbarlangjába cicakenneljébe.

A Simicska Lajos tévéjében előadott nyolc perc A-kategóriás oktatófilm is lehetne arról, hogyan kell a gyűlöletbeszédből piti diákcsínyt kreálni.

Összesen négyszer hangzik el, hogy az Origo által közölt 2010-es rádióadásban az alig 17 (valójában 18) éves Nemes Balázs szidja a homoszexuálisokat, tagadja Izrael létezését, vagy éppen hiányolja az antiszemitizmust Magyarországról. Vagyis őt nem is lehet ilyesmikért kérdőre vonni, hiszen kamasz volt még, így aztán nem ér a neve.

Arra is utalgat, hogy ő gyakorlatilag véletlenül, de legfeljebb is "megfelelési kényszerből" lett szélsőjobbos, és az egészhez annyi köze volt, hogy szinte az utcáról beesett egy rádióműsorba, ahol aztán "nem elfogadható" kijelentéseket tett. Ez nem csak hülyeség, hanem konkrétan hazugság is. Nemes Balázs ugyanis nem csupán vendége, hanem

szerkesztője is volt a Bétahullám nevű podcast rádiónak, illetve portálnak, amely egyben az ismert radikális Polgár "Tomcat" Tamás által gründolt Bombagyár blog folytatása volt.

Nemes eljut odáig, hogy tulajdonképpen ő nem is bukott le a múltjával, mivel arról mindenki tudott a Momentumon belül. Amikor belépett 2015-ben, saját maga tárt fel mindent. Aha, nyilván. Azért magyarázkodott kétségbe esve a Momentum tagsága előtt egy zárt Facebook csoportban néhány órával a sztori kirobbanása után, és kente az egészet a "propagandahengerre".

Nem csak a tagság tájékoztatása maradt el, hanem a választmányi tagok és a küldöttgyűlésé is. Azoké, akik bizalmat szavaztak Nemesnek, és rábízták az országos lista nyolcadik helyét. Úgy, hogy közben semmit nem tudtak Nemes szélsőséges nézeteiről.

Útikalauz stopposoknak

Fekete-Győr András hiába bizonygatta minden sarkon, hogy a Momentum nem a vicc, hanem a következmények pártja, amint magukon kellett volna kezdeni a sort, az Y generáció csütörtököt mondott. Nemes Balázs száraz lábbal kelt át a Rubiconon, a pártvezetés a fogában tartva vitte át a túlsó partra.

Mindez a helyzeten nem változtat. Lehet úgy csinálni, de Nemes Balázsnak nincs helye politikusként a magyar közéletben. Zsidózott, cigányozott, buzizott, lebukott, majd megpróbálta megúszni. Éppen úgy, mint a Duna-parti cipőkbe beleköpő Kulcsár Gergely, aki még mindig ott ül a Jobbik parlamenti frakciójában, és aki szintén egy bocsánatkéréssel próbálta meg magát tisztázni.

Mindenkinek jár egy második esély, Nemes Balázsnak is. De miért kell ehhez mindenáron politikusnak lenni?