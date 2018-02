Folyamatosan drogozott gyerekei előtt Juhász Péter

Mint ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, a hétvégén derült ki, hogy Juhász Péter brutálisan verte gyerekei anyját. Juhász ráadásul folyamatosan a gyerekei előtt drogozott, nehogy idegenek meglássák - írja a Bors.

A Tények által megszerzett bírósági peranyag szerint a balliberális politikus nem csak bántalmazta az asszonyt, de be is nyugtatózta és napokra bezárta őt.

"2016 decemberében- amikor karácsonyra hazajöttem – Juhász Péter két napra bezárt a lakásába azzal az indokkal, hogy meg kell beszélnünk az életünket, melynek során nyugtatókkal gyógyszerezett, sőt tettleg is súlyosan bántalmazott, amikor is nem tudtam/akartam neki elszámolni az időmmel, illetve nem voltam hajlandó rátenni a kezemet az ujjlenyomat-olvasóval működő telefonra" – áll a II.-III. kerületi bíróságra becsatolt jegyzőkönyvben.

Juhász volt élettársa a bántalmazás és megaláztatások hatásra idegileg összeomlott, fizikailag teljesen leépült. Barátainak köszönhető, hogy nem végződtek tragédiával a történtek, és mára az asszony megerősödött - írta mai számában a Bors. Juhász Péter Facebook-posztján tagadta egykori élettársa szavait, amelyek a bírósági periratokban szerepelnek. A már említett jegyzőkönyv szerint a politikus azonban nemcsak hogy fizikálisan súlyosan bántalmazta volt párját, de gyermekeit is folyamatos veszélynek tette ki.

Mint ismert, Juhász évekig harcolt a droglegalizációért és saját bevallása szerint is állandó fogyasztója ezeknek a kábítószereknek. Kireült, hogy rendszeresen drogozott három kiskorú gyereke előtt, ameddig együtt éltek.

A Bors által közölt jegyző könyv szerint Juhász rendszeresen szívott otthon akár a gyerekek előtt is marihuánás cigarettát. „Több alkalommal, autóvezetés közben sodorta be füves cigijét, amit az autóban szívott el. A közös otthonunkban nem dohányzott (sima cigarettát sem) az erkélyen, mert tartott attól, hogy milyen a szomszédok megítélése, milyen fényt vet politikai karrierjére. Emiatt gyakran a gyerekek jelenlétében, a lakásban, az elszívó alatt szívta el a cigarettáit, beleértve a marihuánásokat is. – áll a jegyzőkönyvben. A bírósági peranyag szerint Juhász Péter fizikailag bántalmazta, benyugtatózta egykori élettársát, gyermekei jelenlétében pedig rendszeresen, több alkalommal fogyasztott drogot. A leírtak fényében nem meglepő, hogy az édesanya maga mellett, biztonságban akarja tudni három gyermekét.

A Fővárosi Bíróság 2006. december 8-án kimondta: Juhász Péter különösen veszélyes a társadalomra. A Kendermag Egyesület egykori szóvivőjeként jogerősen hetvenezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezték, mert otthonában saját használatára marihuánát termesztett.