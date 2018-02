Megvan az új amerikai nagykövet

David B. Cornstein New York-i üzletembert jelöli Donald Trump az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének- jelentette be kedden a washingtoni Fehér Ház honlapján.

A Fehér Ház közleménye szerint Cornstein jelenleg a Pinnacle Advisors cég elnöke, korábban pedig vezető tisztségeket töltött be a Nasdaq amerikai részvénytőzsdén dollármilliárdos értékben jegyzett Finlay Enterprise vállalatnál.

A New Yorkban született Cornstein korábban a New York City Off-Track Betting Corporation lóverseny-fogadásszervező vállalat elnöke volt, alelnökként szolgált a város gazdaságfejlesztési társaságánál.

Az üzletember New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként, illetve a Battery Park városi tanácsának tagjaként is tevékenykedett, valamint a Jacob Javits Development Corporationnál is dolgozott. A Fehér Ház közlése szerint Cornsteint a kemoterápiás kezelésekre szakosodott Chemotherapy Foundation és a cukorbetegekkel foglalkozó Juvenile Diabetes Foundation alapítvány korábban az év emberének választotta.

Alapfokú diplomáját a Lafayette College-ben, MBA mesterképzését a New York University-n szerezte.