Ismét ártatlannak vallotta magát az utolsó szó jogán a lúgos orvos

A támadás körülményeiről, az orvosok és a nyomozók hanyag munkájáról, és védence ártatlanáságól beszélt a lúgos orvos védőügyvédje perbeszédében a mai tárgyaláson. Az ügyész viszont keményen visszavágott. B. Krisztián az utolsó szó jogán ártatlannak vallotta magát és kérte a bíróságot, hogy mentsék fel.

A január 31-én tartott tárgyaláson B. Krisztián az alibijét akarta igazolni. Mivel azt állította, hogy a támadás idején ő egy helyszínbejárást végzett a kórház területén, 21 hónappal később rendőrökkel és egy kamerával megtette ugyanazt az utat. Az akkor készült videófelvételt a két héttel korábbi tárgyaláson vetítették le és két tanút is behívtak, akik jeleztek, hogy a felvétel mely pontján találkoztak az igazgatóval. A kórház liftkezelője és karbantartója B. Krisztián vallomásával egyezően jelezték a találkozást, de korábbi vallomásaikban még ellentmondásba ütközött az orvos és a tanúk vallomása. Ma az ügyvédjén volt a sor, hogy elmondja védőbeszédét.

Két órás védőbeszéd

9 óra 7 perckor kísérték be B. Krisztiánt a terembe, pár perccel később pedig már az ügyvédje beszélt. Szekér Gyula arra kérte a bíróságot, hogy mentsék fel a védencét. Szerinte ugyanis nem bizonyított az orvos bűnössége. Két órán át próbálta bebizonyítani, hogy miért nem lehetett az orvos a támadó.

Például azt is taglalta, hogy nem állt fenn égési sokk, és sokktalanítási kezelést sem kapott Renner Erika. Ha tényleg égési sokkról lett volna szó, akkor három héten belül meg kellett volna műteni a nőt szerinte, ezt a protokollt viszont nem tartották be, szerinte ezért lettek maradandó sérülései a nőnek, amit szerinte nem az orvos okozott.

De a védő nemcsak az orvosi ellátást kérdőjelezte meg, hanem a nyomozók munkáját is hanyagnak nevezte. Az ügyvéd a III. kerületi Rendőrkapitányságot azért okolta, amiért nem adták át a helyszínen talált fecskendőt és tűt a BRFK munkatársainak, vagy a szakértőknek, ezért az injekciós tűt a bűnösség bizonyítására alkalmatlannak mondta. Továbbá az áldozatot kába állapotban hallgatták ki.

Kitért arra is, hogy Renner Erika még az első vallomásaiban nem ismerte fel a támadójában korábbi szeretőjét, amit az ügyvéd azért furcsállt, mert a férfinak egy anyajegy van az orrán. Arra hivatkozott, hogy a pszichológus szerint az áldozat

elfogult, csalódott a férfiban és haragszik rá, ezért képes téves eszmék kialakítására.

Szerinte hiba volt, hogy a nő partneri kapcsolatait nem tárták fel a bizonyítási eljárás során. Az ügyvéd váltig állította, hogy egy visszautasított férfi állhatott így bosszút a nőn. Sőt, azt is kijelentette, hogy könnyen lehet Erika volt férje is, aki ismerte a lakást, és a nő megcsalta őt. Minden bizonyítás ráillik szerinte Renner Erika volt férjére, és jelenlegi barátjára is. Azt mondta, hogy kontaktlencsét használhattak, hogy ezzel B. Krisztiánra tereljék a gyanút.

Magának a támadásnak a körülményeit negyedórán keresztül boncolgatta, akárcsak azt, hogy Renner Erika milyen sérüléseket szenvedett.

Ahogy már korábban is, most is kitért arra, hogy a nő nadrágján semmilyen maró anyagot nem találtak, kamillát viszont igen.

A teremben végig feszült csend volt. Az ügyvéd szavait Erika és barátnője fejcsóválva hallgatták.

A perbeszéd végén Szekér Gyula ismét arra kérte a bíróságot, hogy engedjék el védencét, akit ártatlanul vádoltak meg szerinte és új eljárást is kért.

Az ügyész visszavág

Továbbra is a csúsztatás technikájával él." - mondta az ügyvédnek Csiha Gábor, ügyész.

Azt is hozzátette többek között, hogy a liftkezelő - akit még decemberben idéztek be a bíróságra - nem számít mentőtanúnak, ugyanis nem volt következetes a vallomása. Azzal is támadta az ügyvéd érvelését, hogy volt egy szemtanú, aki látta a támadás idején az orvost Renner Erika lépcsőházában, később pedig többször is beazonosította B. Krisztiánt, több személy közül is kiválasztotva őt, csupán a „tekintete alapján".

Továbbá arról is megkérdezte az ügyvédet, hogy ha ártatlannak tartja B. Krisztiánt, akkor a perbeszédében miért sorolta tizenöt percen keresztül a támadás körülményeit.

Az utolsó szó jogán

B. Krisztián most is ártatlannak vallotta magát és kérte a felmentését. Beszédében elmondta, hogy szerinte Renner Erika azért haragudott rá, mert nem nézte jó szemmel, hogy a férfi a gyerekeivel is töltött időt. Ez volt szakításuk egyik fő oka is: B. Krisztián a gyerekeit választotta a nő helyett.

A férfi ezután ismerkedett meg új barátnőjével, és állítja, hogy kapcsolatuk a kezdetektől harmónikus és bensőséges. Éppen ezért nem érzett féltékenységet és nem volt oka megtámadni Renner Erikát, ráadásul képtelenségnek tartja, hogy valaki fényes nappal támadja meg azt, akit gyerekkora óta ismer, és hat éven át szoros kapcsolatot ápolt.

Elmondta viszont azt, hogy úgy érzi, közellenséget csináltak belőle. Bízik abban, hogy egy másik eljárásban megtalálják a valódi támadót.

Belegondolni sem merek, mi lett volna, ha nem munkanapon történik a támadás és el kell mondanom, hogy Erika lakásától 500 méterre lévő albérletemben tartózkodtam."

Utolsó mondataiban pedig köszönetet mondott azoknak, akik kitartottak mellette az elmúlt években.

Az ítélethirdetésre egy hét múlva kerül sor, február 22-én.