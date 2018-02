Hiába ígérte meg, hogy ott lesz az ellenzéki pártok csepeli közös rendezvényén, Karácsony Gergely mégsem jelent meg – írta meg a PestiSrácok. Úgy tűnik, már mutatkozni sem akarnak vele.

Az MSZP, az Együtt, a Jobbik és a Momentum is készült saját pulttal és szóróanyagokkal a csepeli piacon tartott rendezvényre; egymást érték a sátrak és a személyikultusz-hangulatot kölcsönző molinók. (Szabó Szabolcs, az Együtt jelöltjének arcképét még az aktivisták kabátjaira is felragasztottak.) A portál szerint az aktivisták a lehető legtöbb vásárolni igyekvő embert megpróbálták leszólítani, miközben politikai sérelmeiket is volt idejük megvitatni.

Megígérte, mégsem ment el a rendezvényre Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje. Pedig a fideszes aktivisták is nagyon várták; készítettek egy molinót Karácsony többször ismételt idézetével: „Jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt”.

Most már azonban úgy tűnik, Karácsony és az MSZP egymással versenyez, melyik gyűlöli jobban a másikat.

Mint arról beszámoltunk, Karácsony jelölése az MSZP listájánal első helyére belső lázadást váltott ki az MSZP-ben. A kongresszuson a küldöttek egyharmada nem is szavazta meg, ami példátlanul magas arány, figyelembe véve, hogy nem is volt más jelölt.

A III. kerületi szocialista alapszervezet tagjai is lázadoznak: nem tudják lenyelni azt, hogy a 2014-es győztes Kiss László helyett Szabó Tímea indul a körzetben. Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese pedig egy interjúban alázta meg rafináltan Karácsonyt.

Amikor a Civishír megkérdezte Gőgöst, miért nem sikerült saját miniszterelnök-jelöltet találni, az MSZP második embere egyetlen mondatban hasonlította Karácsonyt egy kommunista tanácselnökhöz és egy falusi kanászhoz.

– Mikor meghalt a falunkban a tanácselnök, apám jött, nagy baj van. Szegény Lajos, oda van, most mi lesz? Nagyapám a levest kanalazva csak annyit mondott: kanászt nehezebben találunk – mondta Gőgös.

Az ellenérzés és a lázongás nem véletlen: Karácsony megjelenése után mélypontra esett az MSZP támogatottsága, a kutatások egyértelmáen azt mutatják, hogy nem érik el a tíz százalékot (a közös listának ennyit kellene elérnie) és kizuhannak a parlamentből.

Nem véletlen tehát, hogy már oda sem engedik Karácsonyt a kampányrendezvényekre.

Mivel Karácsony Gergely nem volt ott, a Pesti Srácok Kunhalmi Ágnest, az MSZP budapesti elnökét szerette volna kifaggatni Karácsony távollétéről és arról, hogy mi igaz abból, hogy állítólag a párt múlt hétvégi választmányi ülésén és kongresszusán kiabálásig fajultak az események. Kunhalmi viszont nem akart nyilatkozni a PestiSrácoknak.