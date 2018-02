Cetlin üzent a szegedi férfi: ingyen elvihető a kutyaszar

Tarthatatlan az állapot a lakók szerint abban a szegedi utcában, ahol a kutyasétáltatók rendszeresen a járdán és a bokrok alatt hagyják a kutyapiszkot. Az egyik lakó leleményes ötlettel állt elő, amit a Tv2 hírműsorának, a Tényeknek is bemutatott.

Beleuntam. Beleuntam, mert akkora darab szemetek voltak már itt, hogy muszáj volt kiírni, hogy ne ide hozzák őket. Itt két oldalról bokor van, azt hiszik, hogy itt könnyen megállhatnak és akkor lehet végezni a dolgukat. Nincs ezzel gond, csak vigyék el magukkal – panaszkodott a hanyag kutyatartókra a Tényeknek Soltész Kálmán.

A férfi egy frappáns ötlettel állt elő a helyzet megoldására. „Ingyen elvihető kutyaszar. Neked is!" – írta ki egy cédulán a háza falára.

Én kutyasétáltatóként nagyon szégyellem, amit a környéken látok, mindenfele széjjel van hagyva a kutyakaki, mindenfele. Az ember belelép, szégyellem magam, mert hogyha valaki lát a kutyával, akkor azt képzeli, hogy én is azok közé tartozom, de nem. Mi is magánházban lakunk, előttünk is tele van kutyakakival – folytatta egy környéken élő kutyatulajdonos, aki kamarák előtt nem akarta vállalni a nevét és az arcát.

Soltész Kálmán reméli, hogy az erősebb hangvételű üzenet jobb belátásra téríti a kutyasétáltatókat. Szerinte már most van eredménye az akciójának. Az a gazda egyébként, aki nem szedi össze a kutyapiszkot a közterületről, akár 50 ezer forintos bírságot is kaphat.