Jobban élnek ma a nyugdíjasok is

Többet ér a nyugdíj a boltokban, az idősek ma többet tudnak vásárolni egyhavi juttatásukból, mint 2010-ben - írja szombati számában a Magyar Idők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) legfrissebb adataira hivatkozva.

"A kormány célja, hogy minden lehetséges módon minél nagyobb biztonságot nyújtson a nyugdíjasoknak a nyugdíjak értékének megőrzésével, a gazdasági eredményből biztosított új juttatásokkal" - idézi a lap Rétvári Bencét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárát.

Az elmúlt években kialakult nyugdíjemelési rendszer, az Erzsébet-utalványok és a nyugdíjprémium éreztetik hatásukat a nyugdíj vásárlóerejében is - húzta alá az államtitkár, aki szerint a kormány a rezsi és egyes élelmiszerek áfájának a csökkentésével is hozzájárult ahhoz, hogy többet érjen a nyugdíj.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának összesített kalkulációi szerint míg egy magyar nyugdíjas 2010-ben összességében átlagosan 77,8 kilogramm sertéscombot vásárolhatott (csont és csülök nélkül), 2016-ban az éves juttatása már 105,8 kilogramm megvételét tette lehetővé. A pékáruk esetében is látványos a növekedés: míg a fehér kenyérnél 6 év alatt átlagosan 354-ről 436 kilogrammra, zsemléből 4545 darabról 6178-ra emelkedett az egy nyugdíjból megvásárolható mennyiség.

2010-ben egy átlagos éves nyugdíjból 430 liter 2,8 százalékos pasztőrözött tejet lehetett venni, 2016-ban már 541 litert. Trappista sajtból 62 kilogrammról 78 kilogrammra emelkedett ez a mennyiség. Tojásból a 2010-es 2699 darabról 2016-ra 3173 darabra, burgonyából 617-ről 663 kilogrammra nőtt a megvásárolható mennyiség.

Míg 2010-ben egy magyarországi nyugdíjas 1,3 darab hűtőszekrényt és 1,4 darab gáztűzhelyet vásárolhatott meg egy adott évben átlagos költés mellett, addig 2016-ban ugyanezekből már 2, illetve 1,7 darabot vehetett.