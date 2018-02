A magyarok kritikus többsége elutasítja az ENSZ migrációs tervezetét

A lakosság véleményében össztársadalmi konszenzus tapasztalható, politikai önbesorolástól függetlenül abszolút többségben vannak azok a magyarok, akik elutasítják az ENSZ migrációs tervezetét – írja legfrissebb közvélemény-kutatásában a Századvég. A nemzetközi szervezet dokumentumának pontjai közül a kerítés lebontását utasítják el a legtöbben itthon.

A Századvég Alapítvány 2018. február 6–13. között, 1000 fő megkérdezésével készített közvélemény-kutatása szerint a magyar társadalom kritikus többsége elutasítja az ENSZ migrációs egyezményének tervezett főbb pontjait. A tanulmány összefoglalja az elfogultan bevándorláspárti ENSZ-dokumentum tárgyalásának menetrendjét:

február 5-én hozta nyilvánosságra a globális migrációs egyezményének tervezetét az ENSZ,

február 20-án kezdődik ennek a tárgyalása,

előreláthatólag egy december 10-11-én Marokkóban megrendezésre kerülő csúcstalálkozón fogadják el az ENSZ tagállamai a végleges szöveget.

Mivel a hazai politikai szereplők, és a magyar társadalom körében is vitatott az ENSZ migrációs tervezete, ezért a Századvég megvizsgálta ennek megítélését a felnőttkorú magyar lakosság körében.

Egységesen mondanak nemet az ENSZ migrációs tervezetére a magyarok

A közvélemény-kutató cég elemzésében arra következtetésre jutott, hogy a magyar polgárok véleményében össztársadalmi konszenzus tapasztalható, politikai önbesorolástól függetlenül mind az öt vizsgált kérdésben abszolút többségben vannak az elutasító válaszok. Így a legkevésbé sincs a magyarok ínyére az erősen bevándorláspárti ENSZ-tervezet. A Századvég a következő kérdéseket tette fel, amire a következő válaszok érkeztek:

A megkérdezettek 80 százaléka nem ért egyet az ENSZ véleményével, miszerint a bevándorlás és annak elősegítése kedvezően járul hozzá a gazdasági növekedéshez és jóléthez, míg ezt az állítást csak a lakosság 14 százaléka támogatja. A válaszadók több mint kétharmada (68 százaléka) elutasítja a biztonságos és szabályozott bevándorlási útvonalak létrehozását Európa irányába, és csak 29 százalékuk ért vele egyet. Az ENSZ álláspontjával, miszerint minden országnak letelepedési programokkal lenne kötelessége segíteni a hozzájuk érkező bevándorlókat a letelepedésben és munkavállalásban, a megkérdezettek több mint háromnegyede (76 százaléka) nem ért egyet, és csak 19 százaléka támogatja a szervezet erre irányuló törekvését. Az emberek 87 százaléka gondolja úgy, hogy nem lenne helyes megszüntetni azokat a jogi és fizikai akadályokat, amelyek gátolják a bevándorlók átkelését a határokon (kerítés). Mindössze a megkérdezettek 9 százaléka támogatta a kerítés lebontását. A magyarok 86 százaléka ellenzi a gazdasági bevándorlás legálissá tételét. Ez azt jelenti, hogy az országoknak szervezetté és folyamatossá kellene tenniük a gazdasági bevándorlás támogatását és a migránsok befogadását. A támogatottság aránya ebben a kérdésben is csupán 9 százalék.

Jól látható, hogy a Századvég öt állítása közül az utolsó kettő a legelutasítottabb a magyar polgárok körében, tehát a kerítés lebontása és a gazdasági bevándorlás legálissá tétele a legnépszerűtlenebb elem. Az elemzés kiemeli, hogy a vizsgált állításokkal kapcsolatban a felnőtt lakosság 68-87 százaléka elutasítóan nyilatkozott, ami azt mutatja, hogy erős ellenállás alakult ki a magyar társadalomban az ENSZ migrációs tervezetével szemben.

Migránspárti az ENSZ-tervezet, Soros embere készítette elő a migrációs csomagot

Korábban megírtuk, hogy a Fidesz-KDNP ellenzi az ENSZ migrációs tervezetét, tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nevezte elfogadhatatlannak az iratanyagot a Magyar Időknek adott interjújában. Ezt megelőzően Orbán Viktor miniszterelnök jellemezte úgy az ENSZ migrációs tervezetét, hogy az olyan, mintha a "Soros-tervből" másolták volna ki.

Ahogy arról beszámoltunk az előzetes várakozásoknak megfelelően erősen migránspárti lett az ENSZ egyezménytervezete. A nyilvánosságra hozott dokumentum kiszélesítené a migránsok jogait és lehetőségeit, miközben kivenné a határvédelmet az egyes államok kezéből, és felértékelné a nem kormányzati szervezetek, például a Soros-hálózat által támogatott emberi jogi fundamentalista csoportok szerepét. Ezt látszik alátámasztani, hogy nemrégiben az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres hosszasan értekezett arról, hogy a migráció hasznos, szükséges, megállíthatatlan, valamint a főtitkár nevében egy bizonyos Louise Arbour, a migrációért felelős képviselő készített egy dokumentumot, amelynek az a címe, hogy „Tegyük a migrációt mindenkinek hasznossá!". Arbour egy kanadai származású hölgy, aki korábban a Soros György által pénzelt brüsszeli székhelyű Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatója volt. A szervezet pénzügyi hátterét Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány biztosítja. A bevándorláspárti milliárdos jelenleg is a Nemzetközi Kríziscsoport igazgatóságának tagja, de fiát, Alexander Sorost is ott találjuk a kuratóriumi tagok között. Az ENSZ migrációs csomagját előkészítő Louise Arbour közel öt évig töltötte be a Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatói pozícióját. Munkásságáért Soros György személyesen tüntette ki a Közép-Európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom díjával 2010-ben.