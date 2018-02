Karácsony Gergelyt senki sem veszi komolyan, az rúg bele, aki akar

Hétvégén Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje egy kétségbeesett hangvételű nyílt levélben hívta közös ünneplésre az ellenzéki pártokat március 15-ére. Ezt nagy hallgatás fogadta egy napig, végül egyedül Gyurcsányék reagáltak. De hogy? Kiadtak egy közleményt, amelyben leszögezték, hogy a DK és az MSZP vezetői már hetekkel ezelőtt megállapodtak erről és Gyurcsányék intézkedtek is. A közleményben még véletlenül sem olvasható sem Karácsony, sem pedig pártjának, a Párbeszédnek a neve. Összhang, az biztos, hogy nincs az ellenzéki pártok között. Ráadásul Karácsonyt a szocialisták sem kedvelik, enyhén szólva. Vele kapcsolatban a két leggyakrabban használt szó: áruló és esélytelen.

Drámai hangvételű nyílt levélben fordult a nyilvánossághoz Karácsony Gergely tegnap annak érdekében, hogy összeverbuváljon egy összellenzéki megmozdulást március 15-ére. Az elkeseredett hangvételű felszólításban olyen bombabiztos érveket sorakoztatott fel Karácsony, mint hogy „2018-ban változtatni kell”. Meg aztán, hogy meg kell mutatni, hogy sokan vannak.

A baloldal legújabb reménysége levelében elismerte, hogy a baloldali pártok nem mindenben értenek egyet, és különböző elképzeléseik vannak azzal kapcsolatban, milyen Magyarországot szeretnének. Sőt azt is írta, hogy mást gondolnak arról is, milyen konstrukcióban kell indulni a 2018-as választásokon.

A DK továbbra sem akarja észrevenni, hogy Karácsony létezik

Nem igazán hatották meg a szép szavak Gyurcsány Ferencet és pártját. Ma egy olyan közleményt sikerült kiadniuk, amely minimum kétértelmű, de a bukott kormányfőt ismerve inkább megalázó üzenet Karácsonynak. A Demokratikus Koalíció írásának a címe is sokat is sejtető, hiszen „Reagálás Karácsony Gergely nyilatkozatára – Együtt ünnepel a DK és az MSZP március 15-én” néven futott az MTI-ben. A közlemény amolyan gyurcsányos álbarátsággal nyit, és leszögezi, hogy „természetesen együtt ünneplünk március 15-én a demokratikus ellenzéki pártok minél szélesebb körével.” A folytatás viszont Karácsonyék szempontjából kevésbé lett szerencsés, ugyanis a következő fontosabb elemek vannak benne:

Együtt ünnepel a DK és az MSZP március 15-én.

Gyurcsány Ferenc, a DK, és Molnár Gyula, az MSZP elnöke már hetekkel ezelőtt megállapodtak, hogy közös ünnepet kezdeményeznek valamennyi demokratikus ellenzéki párt bevonásával.

A megállapodásnak megfelelően a DK lefoglalta a rendezvény helyszínét

Már első olvasásra is feltűnő, hogy Gyurcsányék közleményéből vannak hiányzók. Kik is ők? Talán nem meglepő módon:

Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje

Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd.

Ha igaz, amit Gyurcsányék írtak, akkor a helyzet a következő:

A Karácsony Gergelyt országos listájának első helyére és miniszterelnök-jelöltjének megszavazó MSZP a háttérben megállapodott a DK-val a március 15-ei rendezvényről

Amiről a szocik nem értesítették a saját miniszterelnök-jelöltjüket, aki nyílt levelek irogatásával csinált teljesen hülyét magából.

Gyurcsány pártlapja alkalmatlannak nevezte Karácsonyt

Nem ez volt az első ütközet Karácsony Gergely és Gyurcsány-párt között. Korábban megírtuk, hogy a szocialisták lízingelt miniszterelnök-jelöltjéről határtalan gyűlölettől és mélységes lenézéstől csöpögő cikkeket közöl folyamatosan a Gyurcsány Ferenc érdekkörébe tartozó Nyugati Fény blog. Az oldal szerint a zuglói polgármester teljesen alkalmatlan a feladatára, ráadásul bármelyik pillanatban képes elárulni a szövetségesét. ”Ja, hogy maga bölcsészdoktor? Kérem, ne nyúljon semmihez!” – a régi vicc jut az ember eszébe, miközben nézi Karácsony Gergőt az ATV új műsorának első részében – így számolt be az MSZP miniszterelnök-jelöltjének a legfrissebb szerencsétlenkedő fellépéséről a Nyugati fény című blogoldal. Ennél is keményebben fogalmaztak, amikor azt írták, hogy „Karácsony Gergely abban az LMP-ben indult, ahol ordítva szidták a szocialistákat meg a rendszert 2010 előtt. Mert akkor ugye rettenetesen szar volt az élet a világnak ezen a táján. De semmi baj, Geri, csak az ökör következetes. Csak az a fránya internet, az nem felejt."

Felemlegették Karácsony méltán nagy ismeretségre szert tevő gondolatait, amikor azt mondta, hogy „jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt!” A Gyurcsány-blog munkatársai később köpönyegforgatónak titulálták a Gyurcsány-korszakban kulcsszerepet betöltő politikust: ”Karácsony Gergő ifjú kora ellenére sok köpönyeget megforgatott már, most a politikai túlélés reményében az általa sokáig leprázott MSZP-sek listájára kéredzkedett fel, azt ígérve: hozza a saját népszerűségét.” Azon is élcelődtek, hogy Botka Lászlóval mekkorát bukott az MSZP: „Hahó, pár hónapja akkorát taknyoltatok ezzel a mutatvánnyal, mint az ólajtó, miért kell ugyanazt a bukott receptet erőltetni?” Ezt is írták: „Molnár Gyuláék megint tövig nyomják a gázt a zsákutcában.”