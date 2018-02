Havas Henrik megint kapálózik, képtelen felfogni, hogy vége

Mulatságos (más olvasatban szánalmas, megint más nézőpontból gyomorforgatóan gátlástalan) írásokkal próbál munkát szerezni magának Havas Henrik. Nyilvánvalóan Simicska Lajost sietteti: pontosan tudja, hogyha a választások előtt nem ad neki munkát, akkor már sohasem fog. Merthogy utána feltehetően már senkinek sem fog... Úgy néz ki, hogy még a Jobbik-tulajdonos számára sem vállalható a szexuális zaklatásokkal lebukott, a Kádár-korszak áporodott szagát árasztó rádiós. A balliberális Jobbik-propagandista mindig szeretett volna kitűnni környezetéből. A "tanár úr" (jaj, milyen vicces elnevezés ez...), tehát Havas Henrik mindig azt próbálta érzékeltetni, hogy idősebb és fiatalabb Bush, Clinton, Obama, Gorbacsov, Jelcin és Putyin tulajdonképpen csak azt nem tudja eldönteni: inkább rettegnek-e Havas Henriktől, vagy inkább legjobb barátjuknak és vezető gazdasági, külpolitikai, kulturális főtanácsadójuknak szeretnék megnyerni. Ja, és adóreform-készítőnek és űrkutatás-vezetőnek is. Hiszen ezekhez a területekhez pontosan úgy ért, mint bármi máshoz. Most viszont tényleg sikerült kitűnni Havas Henriknek, kis túlzással világviszonylatban: nem nagyon ismerünk más, lebukott szexuális zaklatót, aki ennyire képtelen felfogni, hogy vége.

Havas néhány napja Simicska Lajos napilapja egyik publicistáját dicsérte meg, aki Juhász Péter callcenter-recepciós és fütyülős asszonyverőt mentegeti, és egy fél mondattal Havas Henrikre is utal.

Havas elég hamar rátér Vona Gáborra. Nem érti, hogy miért zavarja a baloldalt is a Vona-könyv. Mint tudjuk, egy idő után már a baloldal sem állt Havas mögé, Schilling Árpád ellenzéki aktivista, egykori színházrendező egyenesen állatnak nevezte. Olvassuk csak Havas okoskodását:

"De könyörgök! Ha egyszer Vona Gábor sikeresen megszervezett egy pártot, amelyik a szélsőjobbról „néppártosodva" középre húzódik, és ha ma sokak szerint Magyarország egyik legjobb szónoka, aki megállás nélkül párbajozik Orbán Viktorral, akkor miért ne írhattam volna róla könyvet? Ez a huszonhetedik könyvem."

Elmondja a teljes jobbikos propagandát. A Jobbik néppártosodott, már nem antiszemita, nem cigánygyűlölő, nem homofób, az pedig, hogy az volt, könnyen el lehet felejteni. Hát persze. Azt meg nem hajlandó tudomásul venni, hogy természetesen nem könyvet írt egy politikusról, hanem egy dörgölődző propagandafüzetet alkotott. Valamint: Vona Gábor párbajozik? Dehogy párbajozik. Elvette a párt identitását, a szakadékba lökte a Jobbikot, már az LMP is behozta a közvélemény-kutatások szerint. Ez Vona Gábor. Na de visszatérve az írásműre, jön persze a védekezésbe oltott nőgyalázás:

"Józan ésszel ki hitte volna, hogy verbális zaklatással vádolnak meg két olyan nő kapcsán, mint Baukó Éva és Molnár Anikó? Nem akarom ezt a két szerencsétlen nőt bántani, de tegye föl a kezét, aki utána nézett, hogy kik ők, és még azután is egyetért azzal, hogy őket lehet verbálisan zaklatni!"

Havas Henrik borzalmasan kommunikál. Nem veszi észre, hogy amikor azt akarja bizonygatni, hogy ő nem zaklat nőket, ezekből a sorokból éppen a nők megvetése, lenézése árad? Vagyis vannak nők, akiket lehet, és vannak, akiket nem lehet verbálisan zaklatni? Miről beszél Havas Henrik?

Később előjön a perrel való fenyegetőzés - úgy tudjuk, valójában senkit nem jelentett fel, egyedül egy munkaügyi perrel próbálkozott, mert abban sok kockázat nincs. Legalábbis első ránézésre. Hiszen az ATV vizsgálata kiderítette, hogy munkahelyén is zaklatott nőket. Védekezése egész nevetséges: szerinte az ATV rossz embereket kérdezett meg. Úgy gondolja Havas Henrik, hogy ha egy rabló betört egy lakásba, akkor a bíróság hibázik, ha kizárólag a kirabolt családot kérdezgetik, de nem idéznek meg tanúnak a házból más lakókat, akikhez viszont nem tört be. Mennyivel jobb lenne az arány: egy családhoz betört, tízhez nem, szinte eltörpül a betörés. Az MSZP-SZDSZ kormány hat napig államtitkárként tartott egykori kommunikátora tényleg nem érzi, milyen ostobaságot beszél? Zaklatott nőket az ATV-ben, és azt kifogásolja, hogy az ATV nem kérdezett meg olyan munkatársnőket is, akiket nem zaklatott?

"Nincs kedvem minősíteni egykori ATV-s kollégáim tevékenységét, azt a bíróságra bízom. Áprilisra tűzték ki az első tárgyalást, az ATV-nek meg lesz a lehetősége arra, hogy miféle belső vizsgálat az, ahol nemhogy engem nem kérdeznek meg, de nem kérdezték meg azokat a nőket sem, akikkel együtt dolgoztam nap mint nap, a fodrászt, a sminkest, a stylistot, a segédszerkesztőt."

De egy héttel ezelőtt is írogatott már. Nyilván úgy érezte, hogy túl sokáig hallgatott, esetleg még valaki azt hiszi, hogy szégyenében elbujdokolt. Hát nem. Ő aztán nem szégyelli magát.

Megint azzal jött elő, hogy könyvet akar írni, érdekes módon saját magáról.

"Mármint majdnem biztos, hogy lesz, merthogy a mai napig egyetlen sort sem írtam még le. Egyébként biztos vagyok benne, hogy szükségem lesz egy „szerzőtársra". Miután a saját ügyemről van szó, nem sok értelmét látnám egy olyan könyvet kiadni, ami kizárólag az én véleményemet tartalmazza. Még nem döntöttem el, hogy kit kérek meg a közreműködésre, de mindenképpen egy kolléganőt kell választanom, és csak az jöhet szóba, akivel soha nem dolgoztam együtt, sőt, kifejezetten érzékenyen reagált a „zaklatási" ügyekre. Az biztos, hogy ha megszületik a könyv, abban minden benne lesz, amit a kolléganő rólam, illetve az én ügyemről gondol.

Egyébként most azért írok, mert az a pécsi egyetemista srác, aki az én Facebook-oldalamat gondozza, elég keményen rám szólt, hogy illene reagálnom a nagytöbbségében támogató üzenetekre. Valahol már mondtam vagy nyilatkoztam, hogy lassan olyan leszek, mint a Kádár-kori Hazafias Népfront, sikeresen egyesítem azokat, akik pártállástól függetlenül felfogták, hogy egy nagyon keményen kigondolt és végrehajtott karaktergyilkosságról van szó."

Tehát még mindig itt tart. Karaktergyilkosság. Hát persze. Baukó Évát, az első nő, aki zaklatással vádolta Havast, először Simicska Lajos Indexe kérdezte meg. Az egészet az Index kezdte. Aztán az RTL Klub folytatta.

Itt a monománia az érdekes. Hogy képtelen felfogni a helyzetét. Molnár Anikó zaklatását elismerte. Görög Zita évekkel korábban beszélt erről egy tévéműsorban. Később Havas üzlettársa állította, hogy Havas erőszakoskodott vele, de sokra nem jutott, mert a tévés részeg volt. Satöbbi, satöbbi. És ő beszél Hazafias Népfrontról, a hazug, Kádár-kori ernyőszervezetről, amelyiknek országgyűlési képviselőjelöltje volt?

És jön aztán egy példázat, hogy milyen szabad volt a sajtó Kádár János alatt. Érdemes elolvasni, Havas Henrik kórképéről pontos információkhoz jutunk.



"1987-ben rendezték a Hungaroringen a második Forma1-es versenyt. A vasárnapi futam előtti napon, szombaton a Kossuth Rádióban én szerkesztettem és vezettem a Déli Krónikát. Szokás szerint egy rövid, egy-másfél perces jegyzettel fejeztem be a műsort. Azzal kezdtem, hogy amikor jöttem a Rádióba, a taxisofőr megkérdezte, hogy van-e tippem a holnapi versenyre, különös tekintettel arra, hogy mostanában nem nagyon megy a Ferrarinak. Megjegyzem, hogy saját kocsival mentem a Rádióba, de szükségem volt a taxis kamukérdésére. Válaszomban kifejtettem, hogy mostanában tényleg nem megy a piros autónak, pedig a tulaj Enzo Ferrari már mindent megpróbált. Változtatott a futóművön, a versenytaktikán, sőt legutóbb már a sofőrt is kicserélte. Aki hallgatott tudta, hogy miről van szó: az MSZMP XIII. kongresszusán 1985-ben a gazdaság élénkítéséről döntöttek, ami azzal járt, hogy még több eladhatatlan szart gyártottak a magyar gyárak, nőtt az eladósodás, már a szakadék szélén voltunk. Aztán 1987-ben Kádár kirúgta Lázár György miniszterelnököt. A jegyzetet azzal fejeztem be, hogy az öreg Enzo még mindig nem képes tudomásul venni, hogy lejárt a szívómotorok ideje, át kellene váltani a turbóra, de az öregúr nem hajlandó átadni a helyét egy korszerűen gondolkodó fiatalnak.

Ha ugyanezt a szöveget valaki lenyomta volna a Szovjetunióban, vagy Romániában a közrádióban, azt helyben agyonlövik. A lengyeleknél, a csehszlovákoknál vagy az NDK-ban minimum sittre vágják.

Mi történt 1987-ben Magyarországon, a Kádár-rendszerben? Az történt, hogy kijöttem a stúdióból, és már szóltak, hogy „K"-vonalon Berecz elvtárs hív. Berecz elvtárs kedvesen azt mondta, hogy – Henrik! Kádár elvtárs még a te kedvedért sem megy nyugdíjba!"

Havas azt akarja írni, hogy olyan ellenálló volt a Kádár-rendszerben, hogy ha ezt Gorbacsov Szovjetuniójában teszi, 1987-ben, akkor agyonlövik. Itt viszont megúszta azzal - ez a kádári demokrácia -, hogy Berecz János kedvesen csóválta a fejét. Meg arra próbál utalni, hogy akkor volt sajtószabadság (a kádári diktatúrában), a mostani demokráciában pedig nincs. Arról ne is beszéljünk, hogy a zaklatási ügyeivel állandóan hazugságokba keveredő Havas már a monológját is egy bevallott hazugsággal kezdi. Kocsival jött, de a rádiós irományában inkább taxit említ. Ez Havas Henrik. Ennyire természetes neki hazudni, még ilyen értelmetlen helyzetekben is számára a legtermészetesebb kommunikációs forma a hazudozás.

Elolvasta egyébként, amit írt? Egy nevetséges, semmitmondó, gyáva sporthírt elmondott a Magyar Rádióban, és még ezért is megszidták. Ez történt.

Nem beszélve arról, hogy Havas Henrik olyan messze azért nem állt a Kádár-rendszertől, és akkor nagyon finoman fogalmaztunk. Mindenesetre társa, barátja, Forró Tamás lebukott, hogy ügynök volt, besúgó.

Havas Henriket elzavarta az ATV, és ami a legszánalmasabb: láthatóan nem hiányzik. Valljuk be, enyhén szólva sem Walter Cronkite vette át a helyét, de a nézettség nemhogy nem esett vissza, hanem jobb, mint Havas alatt.

Nyilvánvaló: csak ő maga gondolta saját magát népszerűnek. És van egy rossz hírünk a visszatéréséért tébláboló "tanár úrnak": ez csak romlani fog. Hiszen már nemcsak egy borzalmas politikai múltú, balliberális Jobbik-propagandistáról van szó. Hanem egy sokszorosan lebukott szexuális zaklatóról.