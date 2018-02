Az ellenzéki pártok az ország érdekeivel szemben állnak

Bevándorlás ügyében az ország érdekeivel szemben foglalnak állást az ellenzéki pártok: lebontanák a határzárat és jóváhagynák a betelepítési programot - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Dömötör Csaba szerint ezt igazolja, hogy az ellenzéki politikusok Brüsszelben mindent megszavaztak, ami a bevándorlást elősegíti. A kormány viszont a határok védelmére összpontosít - tette hozzá.

Az államtitkár az elmúlt évek kormányzati eredményei közül kiemelte, hogy az egészségügyben is folyamatos fejlesztési programok vannak folyamatban, több száz helyen újultak, újulnak meg a kórházak és rendelőintézetek.

Dömötör Csaba hangsúlyozta azt is, hogy az ország gazdaságilag sokkal függetlenebb, mint 2010-ben volt. Ha pedig nagyobb az ország gazdasági függetlensége, nagyobb eséllyel hozhat olyan döntéseket, amelyek minden magyar család életét segítik, mint például a családi adókedvezmény, illetve támogatások - jegyezte meg.

A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Dömötör Csaba beszélt arról is, a kormány gazdasági döntéseiben fontos szempont, hogy a stratégiai iparágakban meghatározó legyen a magyar tulajdon aránya. Példaként említette, hogy ez az arány a médiában és a bankszektorban is korábban alacsony volt, most már viszont mindkét szektorban 50 százalék fölötti. Emellett az energiaszektorban is sikerült fontos "hídfőállásokat" visszaszerezni, ennek nyomán tudták például csökkenteni a rezsit.