A magyar tudásexport fékezheti a migrációt

A magyarországi agrárinnovációs eredmények külföldön is elismertek, ami a migráció szempontjából is jelentős, hiszen ahol a mezőgazdaság fejlődését segítjük, ott ahhoz is hozzájárulunk, hogy több élelmiszert állítsanak elő helyben, s ezzel megnő az adott ország stabilitása, ami lassítja a migrációt - mondta Gyuricza Csaba a keddi Magyar Hírlapnak adott interjúban.