Orbán Viktor személyesen gyűjti az aláírásokat

Orbán Viktor miniszerelnök a Facebook oldalán több fotót és egy videót is posztolt arról, ahogy Egerben ajánlócédulákat gyűjt Nyitrai Zsolttal, a Fidesz-KDNP helyi országgyűlési képviselőjelöltjével.

Orbán Viktor kedden Egerben kezdte meg a kampányútját. Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, interjút adott az Eger Televíziónak is, ahol többek között elmondta, hogy a Fidesz-KDNP egri parlamenti képviselőjelöltje Nyitrai Zsolt, aki az országban az elsők között gyűjtötte össze a jelöltté váláshoz szükséges aláírásokat. Az ajánlásokhoz a kormányfő személyesen is hozzájárult: közösen csengettek be egri otthonokba, hogy a választók támogatását kérjék.

Orbán Viktor miniszterelnököt és Nyitrai Zsoltot mindenhol szívesen fogadták, a házról-házra járó politikusokat még az utcán is megállították és megszólították. Így készült közös kép Ferenc József egri kukás fényképalbumába is.