Darabokra törte egy 153 centiméteres nő Szebeni Istvánt

Szebeni István Tapolcán, egy wellness szállodában töltötte a Valentin-napot. Úgy döntött, kipróbálja a thai masszázst, de arra nem számított, hogy egy nála 60 centiméterrel alacsonyabb, törékeny hölgy veszi kezelésbe.

A műsorvezető magyar wellness szállodákat tesztel, élményeiről pedig videóban számol be. Ezúttal Tapolcán járt, az ott szerzett tapasztalatairól pedig vlogjában mesél.

A Valentin-nap jól sikerült, már a szállodába megérkezve is kellemes meglepetésben volt része Szebeni Istvánnak.

„Az első meglepetés a szobámban ért. Egy 80nm biztos van a szoba, tágas nappalival, süllyesztett pezsgőkáddal, tusolóval és mindennel, amit az ember csak elképzelhet egy ilyen szállodai szobában, az megtalálható" - mondta a műsorvezető.

Természetesen most is igyekezett mindent kipróbálni a szálloda szolgáltatásai közül, így a különböző masszázsok és kezeléseket is.

„Kipróbáltam mindenféle masszázst, például a thai masszázst is, ami nagyon jól rendbe rakott, ráadásul azon nevettünk, hogy a hölgy, akit Szofinak hívnak, körülbelül 60 centiméterrel volt alacsonyabb nálam, készítettünk is erről egy közös fotót. A szálloda neve, a Pelion egyébként gyógyító hegyet jelent, de én inkább úgy mondanám, hogy ez egy gyógyító hely, a szállodához ugyanis tartozik egy saját barlang, el is szenderedtem az egyik pihenősarokban" - meséli vlogjában Szebeni István.



Az is kiderült a műsorvezető számára, hogy megfelelő egészségi állapotban van. Részt vett egy a légzést segítő tornán is, majd egy orvossal közösen megvizsgálták Szebeni István tüdőkapacitását is. A műsorvezető mindenkit bíztat a mozgásra és az egészséges életmódra.

„Tüdőkapacitás-mérésen is részt vettem. Belefújtam egy speciális szondába és mivel nem dohányzom, több mint 100%-ot fújtam. Mindenkinek ajánlom, hogy előre és csak a fittség és az egészség a fontos. Squasholtam is. Legalább 10 éve nem volt ütő a kezemben, de nagyon jól esett, ömlött rólam a víz" - mondta a műsorvezető.

Szebeni István élményeit YouTube-csatornáján megjelenő vlogjában és Facebook oldalán lehet követni.