Bajkai István: Ezek az emberek nem alkalmasak a bizalomra

Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere, a Fidesz-KDNP szövetség országgyűlési képviselőjelöltje beszélt egy botrányos kijelentésről, ami a helyi képviselőtestület ülésén hangzott el, annak visszhangjáról.

Rendkívül szomorú, ami aggodalomra is okot adhat, hogy 2018-ban olyan kifejezések, hogy zsidó-és cigány cselédlakás kifejezések egyáltalán elhangozhatnak - mondta Bajkai István a HETI TV Pirkadat című műsorában. Szerintem azok, akik ilyen kifejezéseket használnak, azok semmiképpen sem alkalmasak a magyar nép bizalmára, amelyik párt politikusa ilyeneket mond, az a párt az én szememben nem tekinthető demokratikus létjogosultságú pártnak.

Az elhangzott mondat egy képviselőtestületi ülésen hangzott el és nagyon szomorú volt, hogy magukat demokratikus meggyőződésűnek mondott pártok képviselői nem határolódtak el ezektől a szavaktól - mondta Bajkai istván. Én magam azonnal elhatárolódtam ettől, el is mondtam azonnal, őszintén felháborodásomat is el kell mondanom, hogy más képviselők, akik egyébként az emberi jogok szószólóinak tartják magukat, most mélyen hallgattak. Ez aggodalomra ad okot és talán arra is, hogy elgondolkodjanak azon, nem megfelelően viselkedtek - tette hozzá.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.