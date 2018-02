Teljes káoszba süllyedt az ellenzéki oldal 44 nappal az országgyűlési választások előtt. A nyilvánvaló esélytelenség nyomasztja őket, és persze a rengeteg hibás döntés. Karácsony Gergely listavezető helyéből, az értelmetlen MSZP-Párbeszéd paktumból sok más probléma is adódik. Például Újpesten, ahol az egyéni választást megnyerő, valóban baloldali MSZP-s politikus helyett egy pártközpontból odavezényelt gyurcsányista embert jelölték. Az MSZP-s Horváth Imre ki is lépett a pártból és függetlenként indul, a DK-s odarepített jelölt ellen. Lengyel László, Botka László bukott miniszterelnök-jelölt korábbi tanácsadója Újpesten az MSZP-ből kilépő független jelölt mellett kampányolt Gyurcsány-Karácsony jelöltjével szemben. És kemény szavakat mondott a Horváth Imre ellen induló jelöltről. Egyébként, Bokros Lajos is nekiment az ellenzéki paktumnak, ő Gyurcsány pártját, a DK-t bírálta. Az óriási belső ellentétek mögött elsősorban az húzódik meg, hogy az ellenzéki oldalon nagyon sokan nem kérnek a mindenkit eláruló Karácsony Gergelyből, akit már oda sem engednek a szocialista kortesrendezvényekre.

Az április 8-i választások közeledtével sokan arra számítottak, hogy a balliberális erők zárják a soraikat, és megpróbálják félretenni, vagy eltitkolni a berkeiken belül lévő nagyon mély személyi ellentéteket, sőt gyűlöletet. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az ajánlások gyűjtésével még jobban felizzottak a kedélyek, és a különféle szereplők között gyakorlatilag háború tört ki.

Lengyel László nem kér a Karácsony-Gyurcsány-jelöltből, Varju Lászlóból

Legutóbb Lengyel László járt Újpesten, ahol hónapok óta gyakorlatilag polgárháborús helyzet van az ellenzéki erők között. Botka László egykori tanácsadója Horváth Imre mellett kampányolt. Horváthról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag ő az igazi baloldali jelölt a választókerületben, évtizedek óta Újpesten él, és jól ismeri a helyi viszonyokat. Teljesen logikus persze, hogy Lengyel László mellette foglalt állást, a Gyurcsány-párt által odaejtőernyőzött Varju Lászlóval szemben.

Horváth azt követően lépett ki az MSZP-ből, hogy a teljesen identitását vesztett párt átadta a körzetet a DK-nak. A szocialista politikus bejelentette, hogy függetlenként indul a választáson. Az újpesti ellenzéki szimpatizánsok tudják, hogy a mindenki által helyben jól ismert Horváth ennél több szavazatot tudna szerezni a kerületben ismeretlennek számító Varjutól, erre hívta fel a figyelmet Lengyel László.

Kommunista tanácselnök és a falusi kanász

Lengyel kiállása Horváth mellett teljesen egyértelműen mutatja, hogy a hagyományos baloldal nem kér a mindenkit eláruló Karácsony Gergely vezette szocialistákból. Az egykori Botka-tanácsadó számára is tejesen vállalhatatlan a zuglói polgármester. Mindezt jól mutatja, hogy még egy tavaly év végi interjúban azt mondta, torkát már azelőtt „elvágták”, hogy fellépett volna a színpadra.

Lengyel tehát már tavaly világosan látta a helyzetet, ráadásul a nyilatkozatát alátámasztotta az, amikor a Civishír megkérdezte Gőgös Zoltánt, miért nem sikerült saját miniszterelnök-jelöltet találni. Az MSZP második embere egyetlen mondatban hasonlította Karácsonyt egy kommunista tanácselnökhöz és egy falusi kanászhoz. – Mikor meghalt a falunkban a tanácselnök, apám jött, nagy baj van. Szegény Lajos, oda van, most mi lesz? Nagyapám a levest kanalazva csak annyit mondott: kanászt nehezebben találunk – mondta Gőgös.

Karácsonyt már nem is hívják

Az ellenérzés és a lázongás nem véletlen: Karácsony megjelenése után mélypontra esett az MSZP támogatottsága, a kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy nem érik el a tíz százalékot (a közös listának ennyit kellene elérnie) és kizuhannak a parlamentből. Nem véletlen tehát, hogy már oda sem engedik Karácsonyt a szocialista kampányrendezvényekre. Legutóbb ez a csúfság Csepelen esett meg a politikussal, ahol az előzetes meghívók szerint Bangóné Borbély ildikó mellett kellett volna korteskednie.

Lengyel László újpesti fellépése abból a szempontból is érdekes, hogy egyértelműen a DK-s Varjúval szemben határozta meg magát. A politológus tavaly éppen Botka László érdekében kezdett szervezkedésbe a DK-ellen. Az is kiderült, hogy titokban találkozott Niedermüller Péterre, hogy akciót szervezzen Gyurcsány leváltására. Lengyel terve azonban nyilvánosságra került, és a DK-s blogoldalak gyakorlatilag ízekre szedték a Pénzügykutató vezetőjét. Mindennek fényében egyáltalán nem véletlen, hogy a politológus emiatt sem sorolt be Varju mögé.

Teljesen alkalmatlan

Karácsony Gergely, aki Budapest legdrágább parkolási rendszerét üzemelteti azonban nemcsak a régi szociknak és Lengyel Lászlónak vállalhatatlan, hanem a Gyurcsány-pártnak is. A szocialisták lízingelt miniszterelnök-jelöltjéről határtalan gyűlölettől és mélységes lenézéstől csöpögő cikkeket közöl folyamatosan a Gyurcsány Ferenc érdekkörébe tartozó Nyugati Fény blog.

Az oldal szerint a zuglói polgármester teljesen alkalmatlan a feladatára, ráadásul bármelyik pillanatban képes elárulni a szövetségesét. „Ja, hogy maga bölcsészdoktor? Kérem, ne nyúljon semmihez!” – a régi vicc jut az ember eszébe, miközben nézi Karácsony Gergőt az ATV új műsorának első részében – így számolt be az MSZP miniszterelnök-jelöltjének a legfrissebb szerencsétlenkedő fellépéséről a Nyugati fény című blogoldal. Ennél is keményebben fogalmaztak, amikor azt írták, hogy „Karácsony Gergely abban az LMP-ben indult, ahol ordítva szidták a szocialistákat meg a rendszert 2010 előtt. Mert akkor ugye rettenetesen szar volt az élet a világnak ezen a táján. De semmi baj, Geri, csak az ökör következetes. Csak az a fránya internet, az nem felejt.”

Felemlegették Karácsony méltán nagy ismeretségre szert tevő gondolatait, amikor azt mondta, hogy „jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt!” A Gyurcsány-blog munkatársai később köpönyegforgatónak titulálták a Gyurcsány-korszakban kulcsszerepet betöltő politikust: „Karácsony Gergő ifjú kora ellenére sok köpönyeget megforgatott már, most a politikai túlélés reményében az általa sokáig leprázott MSZP-sek listájára kéredzkedett fel, azt ígérve: hozza a saját népszerűségét.”

Bokros Lajos is hadat üzent

Az MSZP-Karácsony-Gyurcsány háromszög belső küzdelmei mellett azonban más fontvonalakon is nyírják egymást az ellenzéki erők. A legújabb háború Bokros Lajos és Gyurcsány Ferenc között tört ki. Miután a Horn-kormány megszorításairól ismert pénzügyminiszterét kikosarazta a DK, Bokros bejelentette, pártja, a Modern Magyarország Mozgalom önállóan indul a voksoláson. Bokros éppen abban a VI-VII. kerületet lefedő körzetben szállna ringbe, ahol Oláh Lajos, a DK képviselője 2014-ben jól szerepelt.

A Gyurcsány-blogszféra azonnal nekiesett Bokrosnak, és árulással vádolták. A Moma elnöke egy interjúban minderre kijelentette, pártja egy évig egyezkedett a szocialistákkal, 4 hónapig pedig a DK-val, ezért ha azt mondják, hogy a Moma puskázta el a kormányváltást, akkor az hazugság lesz. Bokros Lajosnak elege lett a Gyurcsány-Karácsony bukáspaktumból, amiből az ő kigolyózása következett. Bokros pártja egyébként 31 választókerületben szeretne indulni, március 5-ig van idejük az ajánlások összegyűjtésére.

Mindezek az események is mutatják, hogy a választások közeledtével csak növekszik a káosz a balliberális táborban. A különféle pártocskák gyakorlatilag egymást zsarolják az önálló indulással, miközben a szocialisták nem tudják hogyan elrejteni a miniszterelnök-jelöltjüket. Már csak 43 nap van hátra a választás napjáig, kíváncsian várjuk az újabb fordulatokat.

Bokros Lajos partvonalon kívülre zavarása és a baloldali Horváth Imre újpesti kiszorítása (és Lengyel László paktumellenes beszéde Újpesten) egyértelműen mutatja, hogy Karácsony Gergellyel milyen káosz jár együtt. És persze a teljes esélytelenség.